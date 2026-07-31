ห่วงชาวแม่สาย! หวั่นน้ำปนเปื้อนท่วมเข้าสู่ระบบประปา

สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ยังคงสร้างความกังวลให้กับประชาชน หลังหลายฝ่ายห่วงว่า น้ำหลากที่พัดพาตะกอนและสิ่งปนเปื้อนจากแม่น้ำสาย อาจกระทบต่อระบบผลิตน้ำประปา หากไม่มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวด
ด้าน การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ระบุว่า ได้ติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง พร้อมเพิ่มความถี่ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ทั้งน้ำดิบและน้ำประปา ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) และยืนยันว่าน้ำประปาที่ผลิตและจ่ายให้ประชาชนยังคงผ่านเกณฑ์ความปลอดภัย สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ตามมาตรฐาน
ขณะที่ จังหวัดเชียงราย ได้ติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนของแม่น้ำกก แม่น้ำสาย และแม่น้ำรวกอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบจากสารปนเปื้อน รวมทั้งเร่งพัฒนาระบบตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม ชาวแม่สายจำนวนไม่น้อยยังคงกังวลว่า หากเกิดน้ำท่วมใหญ่ น้ำที่มีตะกอนหรือสารปนเปื้อนอาจไหลเข้าสู่แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา จึงเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยผลการตรวจคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง โปร่งใส และเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบในช่วงฤดูน้ำหลาก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมยังเสนอให้ภาครัฐเดินหน้าความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ไขปัญหาต้นตอของมลพิษในลุ่มน้ำ เนื่องจากหากสามารถควบคุมแหล่งกำเนิดการปนเปื้อนได้ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อคุณภาพน้ำและผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้ในระยะยาว
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