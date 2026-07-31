ไทยไม่ถอย พร้อมเจรจาปิดดีลภาษีทรัมป์รอบใหม่

ทีมไทยแลนด์ พร้อมเจรจาปิดดีล ART กับสหรัฐฯ ทันที หาก USTR เปิดโต๊ะหารือระดับเทคนิค ย้ำจุดยืนคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศ รักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า หลังถูกสหรัฐประกาศใช้มาตรา 301 จัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากไทยในอัตรา 12.5% ควบคู่กับภาษีศุลกากรปกติ ขณะนี้ฝ่ายไทย มีความพร้อมเจรจา “ความตกลงการค้าต่างตอบแทน” (Agreements on Reciprocal Trade :ART) กับสหรัฐ ในระดับเทคนิคแล้ว รอเพียงสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) กำหนดวันเปิดเจรจา เชื่อว่าหากการเจรจาเริ่มต้น จะสรุปผลได้ภายใน 1 สัปดาห์
ทีมไทยแลนด์ เตรียมข้อมูลและจุดยืนในการเจรจาไว้ครบถ้วนแล้ว 3 ประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของเกษตรกร ประชาชน และสิทธิของผู้ประกอบการ เพราะเป็นผลประโยชน์ของประเทศที่ต้องรักษาไว้ ครอบคลุมการผลักดันกฎหมาย ตรวจสอบสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence:HRDD) เพื่อห้ามนำเข้าสินค้าที่ ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับ ,สนับสนุนการลงทุนของธุรกิจไทยในสหรัฐฯ เพื่อสร้างการจ้างงาน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ ภายใต้กรอบข้อตกลงการค้าต่างตอบแทน (Joint Statement on Framework for ART) เน้นสินค้าที่ไทยผลิตไม่ได้ หรือ ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ เพื่อลดความไม่สมดุลทางการค้า
ส่วนการไต่สวนประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้าง (Structural Excess Capacity) ซึ่งยังรอการประกาศผล ฝ่ายไทย ชี้แจงข้อมูลกับฝ่ายสหรัฐ แล้วว่า ภาคอุตสาหกรรมไทย มีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่เข้าข่ายการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างตามข้อกังวลของสหรัฐ ซึ่งรัฐบาลจะติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนรับมือ ลดผลกระทบต่อภาคการส่งออกให้ได้มากที่สุด