ธอส.นำร่อง“B–YOND” AI Agent ตัวแรก ยกระดับอนุมัติสินเชื่อเร็วขึ้น

ธอส.นำร่อง “B – YOND” AI Agent ตัวแรก วิเคราะห์เอกสารแทนคน เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลเอกสารด้านรายได้ ยกระดับกระบวนการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อให้รวดเร็ว แม่นยำขึ้น ลุยพัฒนา AI Agent ตัวอื่นตามมาอีก
ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. เดินหน้าเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) โดยให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสร้างประสบการณ์ที่ให้กับลูกค้า ล่าสุดได้ทดลองการใช้งานระบบ Intelligent Document Processing (IDP) นำร่องพัฒนา “B – YOND” เป็น AI Agent ตัวแรกที่นำมาขับเคลื่อนการดำเนินงานของธนาคารให้บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาดังกล่าวเป็นการยกระดับการประเมินและวิเคราะห์เอกสารด้านรายได้ทุกรูปแบบ อาทิ รายการเดินบัญชี (Statement) หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน รวมถึงการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดระยะเวลากระบวนการอนุมัติสินเชื่อ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ถือเป็นก้าวสำคัญของ ธอส. ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เข้ากับกระบวนการทำงานอย่างเต็มรูปแบบ
ดร.มหัทธนะ กล่าวด้วยว่า B – YOND ไม่ใช่เพียงเครื่องมือด้านเทคโนโลยี แต่เป็น AI Agent ตัวแรกของ ธอส. ที่จะเข้ามาทำงานร่วมกับพนักงาน เพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน เพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เสาหลักที่ 4 : Digital Transformation การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้แข็งแกร่ง ปฏิรูปกระบวนการทำงานให้ทันสมัย (Modernize) ลดขั้นตอนการทำงาน (Lean Process) นำเทคโนโลยีอัตโนมัติ (Automation) และ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายใน ทั้งการตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อ และการประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ
โดย B – YOND เป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรม ซึ่ง ธอส. ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล โดยจะพัฒนา AI Agent เพิ่มขึ้นอีกภายในปีนี้ เพื่อยกระดับการทำงานในทุกมิติ ถือเป็นก้าวสำคัญในการปรับบทบาทสู่ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้ ธอส. คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน ด้วยการนำเทคโนโลยีมาร่วมสร้างโอกาสให้คนไทยมีบ้านได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน