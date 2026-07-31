ประหลาด! กรมป่าไม้บอก "มนุษย์จะอยู่ที่นี่ไม่ได้" แต่กลับอนุญาตให้นายทุนขุดทำเหมืองแร่ จี้ สว.เร่งสอบ

เพจ วันเพ็ญ พรมรังสรรค์ โพสต์ตั้งข้อสังเกตกรณี "ภูเขาหม้อ" พร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบการอนุญาตทำเหมืองทองคำในพื้นที่ โดยระบุว่า ภูเขาซึ่งเคยเป็นทรัพยากรธรรมชาติสำคัญ ปัจจุบันเหลือเพียงร่องรอยจากการทำเหมือง พร้อมตั้งคำถามถึงความถูกต้องของกระบวนการอนุญาตจากหน่วยงานรัฐ
จากข้อมูลที่เผยแพร่ ภูเขาหม้อ ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อ ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร และ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เดิมเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารสำคัญของชุมชนโดยรอบ ชาวบ้านใช้พื้นที่ในการเก็บเห็ด หา ผักหวาน และของป่าตามฤดูกาลเพื่อเลี้ยงชีพ อีกทั้งยังเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด เช่น เก้ง และสัตว์ป่าพื้นถิ่นอื่น ๆ
เจ้าของโพสต์ระบุว่า หลังจากการเข้ามาดำเนินกิจการของบริษัทเหมืองทองคำ เสียงระเบิดจากการทำเหมืองได้เปลี่ยนสภาพของภูเขาหม้อไปอย่างสิ้นเชิง พื้นที่ป่าค่อย ๆ ถูกทำลาย สัตว์ป่าจำนวนมากแตกตื่นวิ่งหนีลงมายังชุมชน ขณะที่วิถีชีวิตของชาวบ้านได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยระบุว่า เมื่อภูเขาหาย ความอุดมสมบูรณ์ก็หายไปตามมา ส่งผลให้ชุมชนอ่อนแอลง โรงเรียนบางแห่งต้องปิดตัว และวัดบางแห่งถูกปล่อยร้าง เนื่องจากจำนวนประชากรลดลงและผู้คนทยอยย้ายออกจากพื้นที่
เจ้าของโพสต์เปิดเผยว่า ได้ยื่นเรื่องต่อ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า การทำเหมืองทองคำบริเวณภูเขาหม้อได้รับอนุญาตจาก กรมป่าไม้ และ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ อย่างถูกต้องหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบการใช้พื้นที่ป่าและการออกประทานบัตรทุกขั้นตอน
นอกจากนี้ ยังอ้างว่ามีหลักฐานระบุว่า "ภูเขาหม้อ" ตั้งอยู่ นอกเขตแปลงประทานบัตร ที่ได้รับอนุญาต จึงเรียกร้องให้ตรวจสอบว่ามีการดำเนินกิจการเหมืองนอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ หากพบว่ามีการดำเนินการเกินขอบเขตจริง ควรมีการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
อีกประเด็นที่เจ้าของโพสต์ตั้งคำถาม คือ หากหน่วยงานของรัฐเคยให้เหตุผลว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ "มนุษย์จะอยู่ที่นี่ไม่ได้" หรือไม่สามารถใช้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยได้ เหตุใดจึงมีการอนุญาตให้ดำเนินกิจการเหมืองแร่ในพื้นที่เดียวกัน พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนอย่างโปร่งใส
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาและข้อมูลทั้งหมดข้างต้นเป็นข้อมูลและข้อเรียกร้องจากผู้เผยแพร่ ซึ่งได้ยื่นเรื่องให้คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ตรวจสอบแล้ว ขณะที่จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงหรือข้อสรุปอย่างเป็นทางการจากกรมป่าไม้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่ามีการกระทำผิดตามที่มีการกล่าวอ้างหรือไม่
อ้างอิง: เพจ วันเพ็ญ พรมรังสรรค์
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