เพจ NEWS1Live ออกแถลงการณ์ขอโทษ ปมนำเสนอบทความลดธงครึ่งเสา

เพจ NEWS1Live ได้เผยแพร่แถลงการณ์ขออภัยต่อประชาชนและผู้ติดตาม กรณีการนำเสนอบทความเกี่ยวกับประเด็น การลดธงครึ่งเสา โดยยอมรับว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความไม่เหมาะสม และก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจแก่หลายฝ่าย พร้อมน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ และขออภัยต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ในแถลงการณ์ กองบรรณาธิการ NEWS1Live ยังได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ น้องฮลุน พร้อมส่งกำลังใจไปยังครอบครัวและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยระบุว่า เจตนาของผู้เขียนต้องการเพียงสะท้อนความรู้สึกของประชาชนจำนวนมากที่ร่วมแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียครั้งนี้ แต่ยอมรับว่าการสื่อสารอาจขาดความเหมาะสมในบางประการ ซึ่งถือเป็นความบกพร่องของกองบรรณาธิการเอง
พร้อมกันนี้ NEWS1Live ยังให้คำมั่นว่าจะเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูล เนื้อหา และการใช้ถ้อยคำในการนำเสนอข่าวให้มากยิ่งขึ้น เพื่อรักษามาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน และไม่ให้เกิดความผิดพลาดในลักษณะเช่นนี้อีก
แถลงการณ์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ติดตามบนสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมาก โดยมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นทั้งให้กำลังใจและแสดงความเห็นต่อการตัดสินใจออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการของกองบรรณาธิการ หลายคนมองว่าการยอมรับข้อผิดพลาดและออกมาชี้แจงต่อสาธารณะเป็นแนวทางที่เหมาะสม ขณะที่บางส่วนยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสื่อในการนำเสนอประเด็นที่มีความละเอียดอ่อน
NEWS1 รายงาน