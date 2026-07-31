แชร์สนั่น! ตั๊กแตน ชลดา พาใจกระตุก ลั่นแม่น้ำประเทศไทยมีแต่สารปนเปื้อน อนาคตต้องซื้อน้ำกิน น้ำใช้อย่างเดียว จี้รัฐบาลแก้ด่วน

กลายเป็นอีกหนึ่งโพสต์ที่ถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์ หลังนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ตั๊กแตน ชลดา โพสต์แสดงความกังวลต่อสถานการณ์คุณภาพน้ำของประเทศไทย โดยระบุว่า เกรงว่าในอนาคตคนไทยอาจต้อง "ซื้อน้ำใช้ ซื้อน้ำกิน แม้กระทั่งน้ำที่จะอาบ" หากปัญหาสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง
ตั๊กแตน ระบุข้อความว่า
"กลัวเหลือเกินค่ะ กลัวว่าพวกเราทุกคนจะได้ซื้อน้ำใช้ ซื้อน้ำกิน อาจต้องซื้อแม้กระทั่งน้ำที่จะอาบ ตอนนี้แม่น้ำในประเทศไทยมีสารปนเปื้อนจนใกล้เข้าขั้นวิกฤติแล้ว อยากขอวิงวอนร้องขอให้ผู้นำทุกท่าน ในทุกขั้น ทุกลำดับชั้น และเจ้าหน้าที่โดยตรง ช่วยกันลุกขึ้นมาจัดการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน ได้โปรดทำเพื่อคนไทยทั้งประเทศสักทีเถอะนะคะ"
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้โซเชียลจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็น ทั้งเห็นด้วยกับการเร่งแก้ปัญหามลพิษในแหล่งน้ำ และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการปล่อยน้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรม รวมถึงฟื้นฟูคุณภาพแม่น้ำและแหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศ
อย่างไรก็ตาม ข้อความของตั๊กแตนเป็น การแสดงความคิดเห็นและแสดงความกังวลต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ไม่ใช่การอ้างอิงผลตรวจคุณภาพน้ำจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง แต่ได้จุดกระแสให้สังคมหันมาสนใจประเด็นคุณภาพน้ำและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนมากขึ้น
อ้างอิง: โพสต์เฟซบุ๊ก ตั๊กแตน ชลดา
#ตั๊กแตนชลดา #สารพิษในแม่น้ำ #อนาคตประเทศไทย
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