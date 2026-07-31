10 ล้อขนทรายเจ๊นครปฐมเส้นใหญ่จริง? เพจตำรวจปิดปริศนา ซ้ำวิ่งไร้ป้ายทะเบียน บังโคลนยื่นกวาดถนน

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลังมีการเผยแพร่ภาพและข้อความเกี่ยวกับรถบรรทุก 10 ล้อขนทรายคันหนึ่ง ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่า **วิ่งโดยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน** และมี **บังโคลนยื่นออกมาด้านหลัง** จนถูกมองว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน
จากภาพที่มีการแชร์ในโซเชียล มีผู้ใช้เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า **"ตั้งแต่อยากเป็นเรื่องเป็นราว ตำรวจเรียกแล้ว ตำรวจก็รับต้องเปิดโพงทีเดียว เจ้าของเหมือนเดิม ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน และยังโดนสับยาว"** พร้อมอ้างว่ารถคันดังกล่าวยังคงวิ่งใช้งานตามปกติ
ขณะที่โพสต์อีกข้อความซึ่งถูกแชร์ต่อ ระบุว่า **"ติดแผ่นป้ายออกมาแบบนี้ผมว่าไม่โอเค เจอที่หนองแขม 2 ครั้งแล้ว แผ่นป้ายทะเบียนก็ไม่ติด"** พร้อมเผยแพร่ภาพรถบรรทุกลักษณะดังกล่าว
ผู้โพสต์ต้นเรื่องยังอ้างว่า รถบรรทุกคันนี้มีเอกลักษณ์คือ **ตัวรถสีเขียวสลับดำ มีข้อความ "เจ๊ทรายซิ่ง" และ "โชคพงศธร"** และพบวิ่งเป็นประจำในเส้นทาง **นครปฐม–บางเลน–นครชัยศรี–พรานนกตัดใหม่**
นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวอ้างในโลกออนไลน์ว่า เพจของตำรวจหรืออินฟลูเอนเซอร์ด้านงานจราจรที่เคยนำเสนอประเด็นดังกล่าว **ถูกปิดไป** อย่างไรก็ตาม **ยังไม่มีข้อมูลยืนยันอย่างเป็นทางการว่าสาเหตุของการปิดเพจเกี่ยวข้องกับกรณีรถบรรทุกคันนี้ หรือมีการกระทำผิดกฎหมายตามที่ถูกกล่าวอ้าง**
ทั้งนี้ หากรถบรรทุกไม่มีการติดแผ่นป้ายทะเบียน หรือมีการดัดแปลงสภาพรถจนไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นประเด็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายได้ หากพบว่ามีการกระทำผิดจริง
**อ้างอิง:** ข้อมูลและภาพจากผู้ใช้เฟซบุ๊ก **Yuasa Begin** และโพสต์ที่ถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์
#NEWS1 รายงาน