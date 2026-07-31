เพจดังรายงาน มวลน้ำแม่น้ำปาด อุตรดิตถ์ล้น ไหลลงแม่น้ำน่าน จับตาสถานการณ์ใกล้ชิด

สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หลังเพจ **ที ลมฟ้าอากาศ** เผยแพร่ข้อมูลเมื่อเวลา **06.40 น. วันที่ 30 กรกฎาคม 2569** ระบุว่า **แม่น้ำปาด** เกิดภาวะน้ำล้นตลิ่ง โดยมวลน้ำกำลังไหลลงสู่ **แม่น้ำน่าน** บริเวณท้ายเขื่อนสิริกิติ์
พร้อมกันนี้ มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ **อำเภอฟากท่า** ว่า **ถนนสายรอง** บริเวณเส้นทางลัด **ห้วยไข่เขียด–โพนดู่** ไม่สามารถใช้สัญจรได้ชั่วคราว เนื่องจากระดับน้ำท่วมผิวจราจรและสะพาน ส่งผลให้การเดินทางมีความเสี่ยง และควรรอจนกว่าระดับน้ำจะลดลง
อย่างไรก็ตาม เพจดังกล่าวระบุเพิ่มเติมว่า **ถนนสายหลัก** ที่เชื่อมระหว่าง **ฟากท่า–น้ำปาด–บ้านโคก** ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ เนื่องจากเป็นคนละเส้นทางกับบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ โดยเฉพาะบริเวณท้ายเขื่อนสิริกิติ์และแนวแม่น้ำน่าน ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนยังคงไหลลงมาอย่างต่อเนื่อง
**อ้างอิง:** เพจ **ที ลมฟ้าอากาศ** (ข้อมูลจากกลุ่ม **ฟากท่าเมืองงามกลางหุบเขา**)
#NEWS1 รายงาน