ปชช.งงตาแตก! แจ้งเบาะแสคนร้ายมีหมายจับ แต่ยังเดินใช้ชีวิตปกติ ไร้การจับกุม

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลังมีสมาชิกในกลุ่ม **"ทนายความ รับปรึกษากฎหมาย"** โพสต์ข้อความตั้งคำถามถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยระบุว่า
> **"โทรแจ้งเบาะแสคนร้ายมีหมายจับ จะเป็นเดือนแล้ว เขายังใช้ชีวิตปกติ ทำยังไงดีให้มีความคืบหน้ากว่านี้คะ"**
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากสมาชิกในกลุ่มจำนวนมาก โดยหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า เคยพบเหตุการณ์ในลักษณะใกล้เคียงกัน คือแม้จะแจ้งเบาะแสหรือทราบพิกัดของผู้ต้องหาตามหมายจับ แต่กลับใช้เวลานานกว่าจะมีการติดตามจับกุม ขณะที่บางรายตั้งข้อสังเกตว่า หากผู้ต้องหายังใช้ชีวิตตามปกติ เหตุใดการบังคับใช้หมายจับจึงยังไม่เกิดขึ้น
ที่ผ่านมา ประเด็น **ความล่าช้าในการติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ** เคยถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงทั้งในสื่อและในเวทีการตรวจสอบของภาครัฐ โดยมีข้อเรียกร้องให้เพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและการติดตามจับกุม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ให้ความร่วมมือแจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ ตามกระบวนการกฎหมาย การมีหมายจับไม่ได้หมายความว่าผู้ต้องหาจะถูกจับกุมได้ทันทีในทุกกรณี เนื่องจากการจับกุมต้องอาศัยการสืบสวน ติดตาม และปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ แต่หากประชาชนพบเห็นผู้ต้องหาหรือมีข้อมูลใหม่ ก็สามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมต่อพนักงานสอบสวนหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อช่วยให้การติดตามจับกุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
#NEWS1 รายงาน