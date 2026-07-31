อนุทินย้ำและเย้ย ปมแดงผสมเขียว ลั่น ผสมไปยังไงสุดท้ายก็สีน้ำเงินอยู่ดี

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยืนยันว่า ขณะนี้กระทรวงมหาดไทย **ไม่มีนโยบาย "รีเซต" องค์กร** แต่จะเดินหน้าปรับกำลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจ โดยย้ำว่าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการจะยึดหลัก **ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมกับงาน** ไม่ใช่เรื่องของสีหรือสายทางการเมือง พร้อมประกาศเดินหน้าปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง โดยยกคดี **ทุจริตการสอบบรรจุพนักงานท้องถิ่น** และการ **บุกรุกที่ดินของรัฐ** เป็นตัวอย่างของปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข
นายอนุทินยังกล่าวถึงกระแสทางการเมืองที่ถูกเรียกว่า **"ปฏิญญาแดงเขียวโมนาโก"** ด้วยน้ำเสียงเชิงหยอกล้อ โดยระบุว่า
> **"ผสมไปผสมมายังไง สุดท้ายก็เป็นสีน้ำเงินอยู่ดี"**
พร้อมย้ำว่า ภายในกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการทุกกลุ่มสามารถทำงานร่วมกันได้ ไม่มีการแบ่งแยกตามสีทางการเมือง และไม่ต้องการให้สังคมนำประเด็นเรื่อง "สี" มาเป็นตัวตัดสินการทำงานของข้าราชการ
คำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวถูกมองว่าเป็นทั้งการตอบโต้กระแสข่าวการเมืองเรื่องการจัดวางกำลังคนในกระทรวงมหาดไทย และการเหน็บแนมกระแสการจับมือกันของพรรคการเมืองบางฝ่ายที่ถูกพูดถึงในช่วงที่ผ่านมา
#NEWS1 รายงาน