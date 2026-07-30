ทนายอั๋นแจ้งข่าวดีแต่เช้า! กระทรวงพาณิชย์รายงาน ประเทศที่ลงทุนในไทยมากที่สุดคือ ประเทศจีน เย่!

ทนายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ **"ทนายอั๋น บุรีรัมย์"** โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงข้อมูลด้านการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทย โดยระบุว่า
> **"ด่วน : ข่าวดี !!!??? กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า ประเทศที่ลงทุนในไทยมากที่สุด ถึง 71% คือ ประเทศจีน #ภูมิใจถุยยยย"**
โพสต์ดังกล่าวเป็นการแสดงความเห็นเชิงเสียดสีต่อข้อมูลการลงทุนของต่างชาติในประเทศไทย พร้อมตั้งคำถามถึงทิศทางเศรษฐกิจและโครงสร้างการลงทุนของประเทศ
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของ **กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์** ที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ พบว่า ตัวเลขที่มีการนำมาอ้างอิงอาจเป็น **สัดส่วนของมูลค่าการลงทุนในช่วงเวลาหรือหมวดข้อมูลเฉพาะ** ไม่ใช่ความหมายว่าจีนเป็นประเทศที่มีนักลงทุนมากที่สุดในทุกตัวชี้วัด โดยสถิติการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนหลายช่วงเวลายังพบว่า **ญี่ปุ่น** เป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ประกอบธุรกิจต่างชาติสูงสุด ขณะที่จีนอยู่ในอันดับต้น ๆ ร่วมกับสิงคโปร์และสหรัฐฯ
ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีฐานข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนจากต่างชาติ ซึ่งแยกตาม **มูลค่าการลงทุน สัญชาติ และประเภทธุรกิจ** เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ด้วยตนเอง
#NEWS1 รายงาน