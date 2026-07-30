ธรรมนัส ฟาด! ไม่ใช่อีแอบ ที่จะลอบไปดีล "ทักษิณ" ที่โมนาโก

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวลือที่ระบุว่าเดินทางไปยังประเทศโมนาโก เพื่อพบกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และมีการเจรจาทางการเมืองเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลหรือการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจทางการเมือง
ร.อ.ธรรมนัส ยอมรับว่า ได้เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสและโมนาโกจริง แต่เป็นการเดินทางพักผ่อนกับครอบครัวที่วางแผนไว้ล่วงหน้า พร้อมยืนยันว่าไม่มีการนัดพบหรือเจรจากับนายทักษิณตามที่มีการกล่าวอ้าง
พร้อมกันนี้ ร.อ.ธรรมนัส ยังระบุอย่างชัดเจนว่า **"ผมไม่ใช่อีแอบ"** และไม่มีเหตุผลที่จะต้องแอบเดินทางไปพบใคร พร้อมท้าให้ตรวจสอบเส้นทางการเดินทางได้ทั้งหมด โดยยืนยันว่าในช่วงเวลาดังกล่าว นายทักษิณไม่ได้อยู่ที่โมนาโกตามกระแสข่าว และสามารถตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินหรือเส้นทางการเดินทางได้
นอกจากนี้ ร.อ.ธรรมนัส ยังติดแฮชแท็ก **#ไม่มีปฏิญญาMonaco** เพื่อสยบข่าวลือที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ พร้อมย้ำว่าไม่เคยมีการทำข้อตกลงลับหรือดีลทางการเมืองตามที่ถูกกล่าวหา
อย่างไรก็ตาม กระแสข่าวเรื่องการพบปะระหว่าง ร.อ.ธรรมนัส กับนายทักษิณ เกิดจากการวิพากษ์วิจารณ์และการคาดการณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ ขณะที่จนถึงขณะนี้ **ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีการพบปะหรือเจรจากันที่ประเทศโมนาโกตามที่มีการกล่าวอ้าง**
**อ้างอิง:** เฟซบุ๊ก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า และคำให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
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