เพจฮีลใจโพสต์ห่วงความรู้สึกคนไทย ใครรู้สึกดิ่งปม "ฮลุน" แนะหยุดพักเสพสื่อ เล่นกับหมาแมวให้ใจกลับมาฟูอีกครั้ง

ท่ามกลางกระแสการติดตามข่าวการเสียชีวิตของ **"ฮลุน โซโล่"** ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ติดตามจำนวนมาก ล่าสุด เพจ **"บาร์จเฉยๆ นักเขียนฮีลใจ"** ได้โพสต์ข้อความแสดงความห่วงใยต่อสภาพจิตใจของผู้ที่กำลังติดตามข่าวดังกล่าว โดยเฉพาะผู้ที่เริ่มรู้สึกเศร้า หดหู่ หรือจมอยู่กับอารมณ์จากการเสพข่าวอย่างต่อเนื่อง
ข้อความระบุว่า **"ใครที่รู้สึกว่าตามข่าวของน้องฮลุน แล้วรู้สึกดิ่ง รู้สึกเศร้าหนัก ๆ ใจเริ่มโหวง ๆ แนะนำให้หยุดพักก่อนนะ วางโทรศัพท์ เล่นกับหมา อยู่กับแมว หรือทำอะไรที่เรากลับมาใจฟูได้อีกครั้ง ด้วยรักและเป็นห่วง"**
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมาก หลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า การติดตามข่าวเศร้าต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจโดยไม่รู้ตัว พร้อมเห็นด้วยว่าการพักจากหน้าจอและหันไปทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลาย ถือเป็นวิธีดูแลสุขภาพใจที่เหมาะสม
ทั้งนี้ นักจิตวิทยาหลายสำนักเคยให้คำแนะนำในลักษณะเดียวกันว่า การเสพข่าวเหตุการณ์สะเทือนใจต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวล หรือความเศร้าสะสมได้ จึงควรแบ่งเวลาในการติดตามข่าว และหากเริ่มรู้สึกว่าข่าวส่งผลกระทบต่ออารมณ์ ควรพักจากสื่อชั่วคราว และหันไปทำกิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจผ่อนคลาย
**อ้างอิง:** เพจ **บาร์จเฉยๆ นักเขียนฮีลใจ**
#NEWS1 รายงาน