ลดธงลงครึ่งเสา
อาลัย ฮลุน โซ่โล
อินฟลูนักสู้ชีวิต
เห็นได้ชัดว่า คนไทยส่วนใหญ่รู้สึกเศร้าเสียใจต่อกับการสูญเสียฮลุน โซโล่ เด็กหนุ่มอินฟูลสายท่องเที่ยว ไม่ว่าฮลุนจากไปเพราะเหตุใด ก็เป็นที่เสียดายที่เขายังอ่อนเยาว์แต่ก็จากไปแล้ว ผลงานของเขาสร้างการรับรู้เชื่อว่าเขาเป็นเด็กดี ถ้าหากอยู่ต่อไป น่าจะทำประโยชน์ให้สังคมได้อีกมาก
ฮลุน เป็นนักเดินทาง ทำคอนเทนต์เรื่องราวการเดินทางเผยแพร่ลงในสื่อให้คนดู มีคนติดตามทั่วบ้านทั่วเมือง คลิปเรื่องราวของเขาไม่ใช่การเที่ยวที่วิลิสมาหรา ไม่ใช่การเดินทางผจญภัยอันลึกลับอันตรายเฉียดตาย อันชวนระทึกใจ
อีกทั้งไม่ใช่เรื่องนรกบนดิน เรื่องราวความทุกข์เข็ญแสนสาหัสจนคนดูต้องเสียน้ำตา แต่การเดินทางของเขาเป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดความจริงจากเมืองมนุษย์เมืองหนึ่งสู่อีกเมือง เพียงแต่มีธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ความเชื่อของผู้คนแตกต่างกัน คิดไม่ถึงว่า ประเทศจอร์เจีย จะเป็นที่สุดท้ายในชีวิตของฮลุน นักเดินทางผู้โดดเดี่ยว
เรื่องของฮลุนแบกเป้ไปคนเดียว ผ่านการถ่ายทำที่ธรรมดา จากกล้องมือถือธรรมดา ไม่มีการวางพล็อตเรื่องใดๆ แน่นอนไม่มีการจัดฉากใดๆ แต่ทุกคลิปมีชีวิตของผู้คนจากทุกมุมโลกออกมาโลดแล่น จากแหล่งที่ธงบริษัททัวร์ไม่ค่อยได้ไปโบก
เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจ ความสำเร็จในฐานะนักเล่าเรื่องจากประสบการณ์แบ็คแพ็กแบกเป้เที่ยวคนเดียว รองรับด้วยคนติดตามจำนวนมาก มีคนเป็นสาวกเป็นแฟนคลับที่ให้การยอมรับผลงานคลิปของฮลุน ทั้งที่มีโปรดักชั่นที่เรียบง่ายธรรมดาอย่างยิ่ง
แถมฮลุนยังเป็นตัวแทนของชี้นชนรากหญ้า ที่สู้ชีวิตจนประสบความสำเร็จ เขาสามารถฟันฝ่ามาจากเด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ มีแต่ย่าเป็นคนเลี้ยงดู จนได้เข้าเรียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฮลุนทำงานโรงงานวันละ10 ชั่วโมงแลกกีบค่าแรงวันละ300 บาท เพื่อเป็นค่าเลี้ยงชีพ และก่อนจะได้ทุนจากมหาวิทยาลัย กระทั่งได้ปริญญาบัตรจากคณะรัฐศาสตร์
ฮลุน เดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลก ด้วยเงินทุนที่หาได้เอง มาในระยะหลังจึงมีรายได้จากการทำคลิป ลงในยูทิวบ์ในชื่อช่อง ฮลุน โซโล่ ทำให้ฮลุนไปได้ทุกที่ที่คิดอยากไป แต่ยังเป็นการเที่ยวในฐานะตัวแทนคนรากหญ้า อยู่ง่ายกินง่าย ไม่ลืมตัว
จากการเที่ยวตามความฝัน เปลี่ยนมาเป็นรายได้ให้ฮลุน ซึ่งคงมีรายได้ไม่น้อย ซึ่งฮลุนใช้เงินเหล่านี้ไปตอบแทนย่า และพี่ชายผู้ชุบเลี้ยงเขามา
เสียดายที่เขาจากไปเร็ว ความดีงามของเด็กหนุ่มคนนี้ ไม่Fake ไม่ใช่ดราม่าแต่คือชีวิตจริง เชื่อว่าความรู้สึกของพี่น้องคนไทยคงอยากไว้อาลัย ฮลุน โซโล่ เหมือนกัน คือ ขอคารวะจากหัวใจ ด้วยการลดธงลงครึ่งเสา