“สว.นันทนา” ถามแรง “หมอสรณ” ไม่เคยเป็น กสทช. ตั้งแต่ต้น อ้างโปรดเกล้าฯพ้นตำแหน่งทำไม ชี้ พิรุธส่งวุฒิสภา ยืมมือ สว.ข้างมากตีตกมติกก.สรรหา
วันที่ 30 ก.ค.69 รศ.ดร.นันทนา นันทวโรภาส สว. ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ กรรมกรข่าว กรณีนพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ จากคุณสมบัติ ประธานกสทช. ตามมติของกรรมการสรรหา กสทช. แต่ไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ โดยอ้างว่ายังไม่มีการทูลเกล้าฯ ว่า เรื่องนี้ควรจบไปแล้ว เนื่องจากคณะกรรมการสรรหา กสทช. ได้มีมติแล้วว่า นพ.สรณ ประธาน กสทช. ไม่เคยเข้าดำรงตำแหน่ง หรือเป็นการสละสิทธิ์ไปตั้งแต่แรก เนื่องจากภายใน 15 วันหลังจากได้รับเลือก ไม่ได้ไปดำเนินการลาออกหน่วยงานหรือสถานที่ทำงานต้นสังกัดเดิม
“ความผิดปกติในกระบวนการนี้ มีความพยายามระบุว่าเรื่องนี้ต้องผ่านการลงมติของวุฒิสภาก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำความขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่ง ดิฉันคิดว่า ถ้า นพ.สรณไม่เคยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ต้น เหตุใดจึงต้องมีการโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่งอีก เรื่องนี้คิดว่ามีความผิดปกติ พร้อมยืนยันว่า หากมีการเปิดลงมติในวุฒิสภา ดิฉันก็จะขึ้นอภิปรายในประเด็นนี้แน่นอน ว่าทำไมต้องมห้วุฒิสภา เป็นผู้ลงมติ ก่อนนายกฯ จะทูลเกล้าฯมันแปลกๆ”รศ.ดร.นันทนา กล่าว
รศ.ดร.นันทนา กล่าวด้วยว่า เมื่อมรการส่งสัญญาณมาเช่นนี้ คาดว่ามติของ สว. เสียงส่วนใหญ่จะออกมาในทิศทางตรงกันข้ามกับข้อเท็จจริงโดยคาดว่า สว. เสียงส่วนใหญ่จะลงมติว่าคณะกรรมการสรรหาไม่มีอำนาจ และส่งผลให้ประธาน กสทช. ได้ดำรงตำแหน่งต่อไป ซึ่งสังเกตได้จากท่าทีของนายกรัฐมนตรีที่รอให้ สว. มีมติก่อน ทั้งที่ในความเป็นจริงนายกรัฐมนตรีสามารถนำความขึ้นทูลเกล้าฯ ถ้าจะทูลเกล้าฯ แต่ที่จริงแล้ว ทั้งนักวิชาการและอดีตผู้พิพากษาที่ออกมาแสดงความเห็นทางกฎหมาย ต่างเห็นตรงกันว่าเรื่องนี้จบแล้ว เพราะประธาน กสทช. ไม่ได้เป็น กสทช. มาตั้งแต่ต้น โดยประธานคณะกรรมการสรรหาก็เป็นผู้พิพากษาเช่นกัน