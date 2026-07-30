ย่าก็ไม่เชื่อ คนไทยก็ไม่เชื่อ กระแสว่าฮลุน ฆตต. เพราะกำลังหาเงินสร้างบ้านให้ย่า

ครอบครัวของ "ฮลุน โซโล่" หรือ นายบวรทัต เป็งสุข ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทย เปิดใจหลังมีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ว่า ฮลุนเสียชีวิตในประเทศจอร์เจีย โดยยืนยันว่า จนถึงขณะนี้ครอบครัวยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานของรัฐหรือสถานกงสุลไทย จึงยังไม่ปักใจเชื่อว่าฮลุนเสียชีวิต
นางสม เปล่งสุข ผู้เป็นย่า กล่าวว่า ตนยังเชื่อว่าหลานชายมีชีวิตอยู่ และอยากให้ทุกหน่วยงานช่วยติดตามตัวกลับบ้านอย่างปลอดภัย พร้อมย้ำว่า หากกระแสข่าวที่ระบุว่าหลานชายเสียชีวิตจากการ ฆตต. เป็นความจริง ตนก็ ไม่เชื่ออย่างเด็ดขาด เพราะฮลุนเป็นคนร่าเริง อัธยาศัยดี ไม่มีปัญหาขัดแย้งกับใคร และยังตั้งใจหาเงินเพื่อกลับมาซ่อมแซมและสร้างบ้านให้ย่า
ด้านนางสาวพรสวรรค์ ม่วงนิกร น้าของฮลุน กล่าวว่า ครอบครัวยังไม่ได้รับหลักฐานใด ๆ ที่ยืนยันตัวตน ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายศพ เอกสาร พาสปอร์ต หรือการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าบุคคลที่มีการรายงานนั้นเป็นฮลุนจริง
ขณะที่นางสาวบรลักษณ์ เปล่งสุข พี่สาวของฮลุน เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีเพจและผู้ติดตามหลายรายโทรศัพท์มาแจ้งข่าวและแสดงความห่วงใย แต่ **ไม่มีใครสามารถยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์** ว่าน้องชายเสียชีวิต อีกทั้งครอบครัวยังไม่ได้รับการประสานจากหน่วยงานของรัฐ จึงยังคงมีความหวังว่าน้องชายจะปลอดภัยและได้กลับบ้าน
ก่อนหน้านี้ มีรายงานจากสื่อในประเทศจอร์เจียเกี่ยวกับการพบผู้เสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับกรณีของฮลุน แต่จนถึงขณะนี้ **ยังอยู่ระหว่างการรอผลการยืนยันตัวบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง** ทำให้ครอบครัวขอให้สังคมติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ และไม่ด่วนสรุปสาเหตุการเสียชีวิตหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์
อ้างอิง: เพจ กาฬสินธุ์ออนไลน์ จากการสัมภาษณ์ครอบครัวของนายบวรทัต เป็งสุข (ฮลุน โซโล่)
#NEWS1 รายงาน