ตุ๊กตุ๊กไทย 8,582 คัน กำลังจะกลายเป็นตำนาน? ขนส่งฯ ร่างกฎหมาย ดันสามล้อไฟฟ้าวิ่งแทนในกรุงเทพฯ ชั้นใน

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ ที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของรถตุ๊กตุ๊กไทย โดยมีสาระสำคัญคือ กำหนดห้ามรถยนต์รับจ้างสามล้อที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือรถตุ๊กตุ๊กน้ำมัน วิ่งให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน พร้อมผลักดันให้ใช้ รถสามล้อไฟฟ้า (EV) แทน เพื่อยกระดับคุณภาพอากาศและลดมลพิษทางเสียง
กรมการขนส่งทางบกระบุว่า แนวคิดดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะบริเวณโบราณสถาน พระอารามหลวง และแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมาก
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ระบุว่า กรุงเทพมหานครมี รถตุ๊กตุ๊กรับจดทะเบียนจำนวน 8,582 คัน ขณะที่รถสามล้อไฟฟ้าที่จดทะเบียนยังมีจำนวนไม่มาก หากร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้ในอนาคต ผู้ประกอบการจำนวนมากอาจต้องทยอยปรับเปลี่ยนรถจากระบบเครื่องยนต์สันดาปไปเป็นรถไฟฟ้า
อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังไม่มีผลบังคับใช้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 2569 ก่อนจะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
ประเด็นดังกล่าวจึงถูกจับตาว่า หากผ่านความเห็นชอบในอนาคต อาจถือเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของ "ตุ๊กตุ๊กไทย" ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ และอาจทำให้รถตุ๊กตุ๊กแบบเครื่องยนต์ดั้งเดิมค่อย ๆ เลือนหายไปจากถนนในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน
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