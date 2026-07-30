อะไรของพี่ทิตเนี่ย! อ้างโทรถาม ABC มี BRN ไหม? เจอตอบกลับ "มีแต่เค ไอซ์ ม้า น้ำมันเถื่อน จะเอาไหม"

กลายเป็นอีกหนึ่งโพสต์ที่สร้างเสียงหัวเราะและถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์ หลังเพจ วากับทิต V2 เผยข้อความเล่าบทสนทนาสั้น ๆ ที่แซวสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยระบุว่าได้โทรศัพท์ไปสอบถามเพื่อนที่ใช้ชื่อว่า "ABC" ว่าในพื้นที่มี BRN หรือไม่
แต่คำตอบที่ได้รับกลับทำเอาหลายคนอมยิ้ม เมื่อปลายสายตอบว่า "ไม่มี มีแต่เค ไอซ์ ม้า และน้ำมันเถื่อน จะเอาไหม" พร้อมอิโมจิหัวเราะหลายตัว สะท้อนการเล่นมุกเสียดสีถึงปัญหายาเสพติดและการลักลอบค้าน้ำมันเถื่อนในพื้นที่
หลังโพสต์เผยแพร่ออกไป มีผู้ติดตามจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ต่อ โดยหลายคนมองว่าเป็นการหยิบประเด็นข่าวมาล้อเลียนในสไตล์เฉพาะตัวของเจ้าของเพจ ขณะที่บางส่วนก็ร่วมแสดงความคิดเห็นถึงปัญหายาเสพติดและการลักลอบค้าน้ำมันเถื่อนที่ยังคงเป็นประเด็นในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
อย่างไรก็ตาม โพสต์ดังกล่าวเป็นการสื่อสารในลักษณะเชิงขำขันและความคิดเห็นของเจ้าของเพจ ไม่ใช่การยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงหรือการมีอยู่ของกลุ่มใดในพื้นที่
#NEWS1 รายงาน