แพทย์แม่ฟ้าหลวงสะดุ้ง! CSI LA แฉ ไชน่าเรลเวย์ สร้างตึก สตง.ถล่ม ทิ้งงานหอพักบุคลากรแล้ว

เพจ CSI LA โพสต์ตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบของบริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด โดยอ้างว่า บริษัทซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่ถล่มก่อนหน้านี้ ได้ทิ้งงานก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากรทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้ว พร้อมตั้งคำถามว่า "แบบนี้ใครจะรับผิดชอบ?"
โครงการดังกล่าวเป็นงานก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปการ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วงเงินก่อสร้าง 468 ล้านบาท ซึ่งผู้ชนะการประกวดราคาคือ "กิจการร่วมค้า TPC" ประกอบด้วย บริษัท ไทยพารากอน คอนสตรัคชั่น จำกัด และบริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด ตามประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยเมื่อปี 2564
ก่อนหน้านี้ ภายหลังเกิดเหตุตึก สตง.ถล่ม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเคยออกแถลงการณ์ยืนยันว่า การออกแบบ การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมงาน และการตรวจรับงานของโครงการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนด พร้อมระบุว่า บริษัทผู้ควบคุมงานก่อสร้างไม่ใช่รายเดียวกับที่เป็นข่าวในโครงการอาคาร สตง. อีกทั้งผลการตรวจสอบในขณะนั้นไม่พบความผิดปกติของโครงสร้างอาคารที่กำลังก่อสร้าง
อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีที่เพจ CSI LA ระบุว่า ผู้รับเหมาได้ "ทิ้งงาน" โครงการนั้น ขณะนี้ยังไม่พบแถลงการณ์ชี้แจงอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าว จึงต้องติดตามข้อเท็จจริงและคำชี้แจงจากทุกฝ่ายต่อไป
#NEWS1 รายงาน