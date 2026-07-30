คนไทยไม่ทนรอ! ขุดพิรุธรัฐบาลจอร์เจีย พบนักท่องเที่ยวดับเพียบ อ้าง "115" (ฆตต.) แบบเดียวกับฮลุน

กรณีการเสียชีวิตของ **"ฮลุน โซโล่"** ยูทูบเบอร์ชาวไทยในประเทศจอร์เจีย ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมติดตามอย่างใกล้ชิด ล่าสุด **Stapnavatr Vajira** โพสต์รวบรวมข้อมูลคดีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เสียชีวิตในประเทศจอร์เจีย พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า หลายคดีมีการอ้างถึง **มาตรา 115** ของกฎหมายอาญาจอร์เจีย ซึ่งเจ้าของโพสต์ระบุว่าเกี่ยวข้องกับคดี **ฆตต.** หรือการชักจูงให้ **ฆตต.** และตั้งคำถามว่ามีการใช้บทกฎหมายดังกล่าวบ่อยครั้งเกินปกติหรือไม่
ในโพสต์มีการยกตัวอย่างหลายเหตุการณ์ ทั้งกรณีนักท่องเที่ยวหญิงชาวรัสเซียที่เสียชีวิตจากการตกบริเวณอุโมงค์ทางลอดระหว่างถ่ายคลิปวิดีโอ กรณีนักธุรกิจชาวรัสเซียที่ถูกพบเป็นศพหลังถูกลักพาตัว รวมถึงกรณีชาวอินเดีย **11 คน** ที่เสียชีวิตภายในร้านอาหารในเมืองสกีรีสอร์ตกูดาอูรี เมื่อปลายปี 2567 ซึ่งทางการจอร์เจียระบุว่าเกิดจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพิษ และไม่พบร่องรอยการใช้ความรุนแรง
เจ้าของโพสต์ยังตั้งข้อสังเกตว่า ตลอดช่วงที่ผ่านมา มีรายงานนักท่องเที่ยวต่างชาติเสียชีวิตหรือสูญหายในประเทศจอร์เจียหลายกรณี จึงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบคดีของฮลุนอย่างละเอียด โปร่งใส และไม่ควรรีบด่วนสรุปสาเหตุการเสียชีวิต จนกว่าจะมีผลการสอบสวนและหลักฐานที่ชัดเจน
อย่างไรก็ตาม **ข้อสังเกตทั้งหมดเป็นความคิดเห็นและการวิเคราะห์ของผู้เผยแพร่โพสต์** ขณะที่แต่ละคดีที่ถูกยกมาอ้างอิงมีข้อเท็จจริงและผลการสอบสวนแตกต่างกันไป อีกทั้ง **ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าคดีเหล่านั้นมีความเชื่อมโยงกับคดีของฮลุน หรือว่าคดีของฮลุนถูกสรุปตามมาตรา 115 ตามที่มีการตั้งข้อสังเกต** ทั้งนี้ สาเหตุการเสียชีวิตของฮลุนยังต้องรอผลการสอบสวนและการยืนยันจากหน่วยงานทางการของจอร์เจีย
**อ้างอิง:** เพจ **Stapnavatr Vajira**, ภาพประกอบจาก **The Hindu**, **Caliber.az** และข้อมูลที่ผู้เผยแพร่โพสต์รวบรวม
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