เปิดรหัส! มหาดไทยจอร์เจียแจง "มาตรา 115" คืออะไร? สรุปคืออ้างว่า "ฮลุน" ฆตต.

ประเด็นการเสียชีวิตของ **"ฮลุน โซโล่"** ยูทูบเบอร์ชาวไทยในประเทศจอร์เจีย ยังคงเป็นที่จับตาของสังคมไทย โดยหนึ่งในข้อมูลที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือการที่กระทรวงมหาดไทยจอร์เจียระบุว่า ได้ดำเนินการสอบสวนคดีภายใต้ **มาตรา 115** ของประมวลกฎหมายอาญาจอร์เจีย
จากการตรวจสอบตัวบทกฎหมายจอร์เจีย พบว่า **มาตรา 115** มีชื่อว่า **"Incitement to Suicide"** หรือ **การชักจูงให้บุคคลฆตต. หรือพยายามฆตต.** โดยกำหนดโทษสำหรับผู้ที่ใช้การข่มขู่ การปฏิบัติอย่างโหดร้าย หรือการดูหมิ่นศักดิ์ศรีของผู้อื่น จนเป็นเหตุให้บุคคลนั้น **ฆตต.** หรือพยายาม **ฆตต.**
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติของจอร์เจีย เมื่อพบผู้เสียชีวิตที่มีพฤติการณ์เข้าข่าย **ฆตต.** หรืออาจเกี่ยวข้องกับการถูกชักจูงให้ **ฆตต.** เจ้าหน้าที่มักเปิดการสอบสวนภายใต้มาตรา 115 เพื่อค้นหาว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องหรือไม่ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจอร์เจียเคยใช้แนวทางเดียวกันในคดีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพยายาม **ฆตต.**
สำหรับกรณีของ **ฮลุน** การที่ทางการจอร์เจียระบุว่า **สอบสวนภายใต้มาตรา 115** จึงสะท้อนว่า **แนวทางเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่เป็นการดำเนินคดีบนสมมติฐานว่าเป็นกรณีเกี่ยวกับการฆตต.** พร้อมตรวจสอบต่อว่ามีบุคคลใดชักจูง กดดัน หรือมีส่วนทำให้เกิดเหตุหรือไม่ แต่ **การเปิดคดีตามมาตรา 115 ไม่ได้เป็นคำพิพากษาหรือข้อยุติสุดท้ายของคดี** และผลการสอบสวนอาจเปลี่ยนแปลงได้หากพบพยานหลักฐานใหม่
ขณะเดียวกัน ครอบครัวของฮลุนยังคงแสดงความสงสัยต่อสาเหตุการเสียชีวิต และเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมด รวมถึงผลการชันสูตรและพยานหลักฐานจากทางการจอร์เจีย เพื่อให้เกิดความกระจ่างต่อสาธารณชน
**อ้างอิง:** ประมวลกฎหมายอาญาจอร์เจีย (Article 115), กระทรวงมหาดไทยจอร์เจีย และเอกสารกฎหมายที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการ
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