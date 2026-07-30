อดีตนักข่าว BBC เปิดข้อมูล หลังฮลุนเสียชีวิต จอร์เจียบางพื้นที่ยังถูกเตือนห้ามเดินทาง

ภายหลังการเสียชีวิตของ "ฮลุน โซโล่" ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย ทำให้หลายคนเริ่มให้ความสนใจถึงสถานการณ์ด้านความปลอดภัยของประเทศแห่งนี้ โดยเฉพาะประเด็นพื้นที่ที่หลายประเทศยังคงประกาศเตือนพลเมืองให้หลีกเลี่ยงการเดินทาง
**Issariya Praithongyaem (อิสสริยา พรายทองแย้ม)** สื่อมวลชนอาวุโส อดีตผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทย และอดีตผู้สื่อข่าว **BBC Thai** ได้เผยแพร่คลิปอธิบายภูมิหลังของประเทศจอร์เจีย พร้อมอ้างอิงข้อมูลจาก BBC และคำแนะนำด้านการเดินทางของรัฐบาลสหราชอาณาจักร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่
อิสสริยาอธิบายว่า จอร์เจียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ระหว่างยุโรปและเอเชีย มีประวัติศาสตร์ความขัดแย้งกับรัสเซียมายาวนาน หลังได้รับเอกราชจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี 2534 ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศยังคงตึงเครียด โดยเฉพาะกรณีรัสเซียสนับสนุนภูมิภาค **อับคาเซีย (Abkhazia)** และ **เซาท์ออสซีเชีย (South Ossetia)** ซึ่งประกาศแยกตัวออกจากจอร์เจีย และนำไปสู่สงครามในปี 2551
เธอระบุว่า ปัจจุบันรัฐบาลสหราชอาณาจักรยังคงแนะนำให้พลเมืองหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังภูมิภาคอับคาเซียและเซาท์ออสซีเชีย รวมถึงพื้นที่ใกล้แนวแบ่งเขตการปกครอง เนื่องจากมีความเสี่ยงด้านความมั่นคง และหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่กงสุลอาจไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
อย่างไรก็ตาม อิสสริยาย้ำอย่างชัดเจนว่า **การนำเสนอข้อมูลดังกล่าวไม่ได้หมายความว่า "ฮลุน" เดินทางไปยังพื้นที่ที่มีคำเตือน** แต่เป็นการนำข้อมูลด้านความปลอดภัยมาเผยแพร่ เพื่อให้ผู้ที่มีแผนเดินทางไปประเทศจอร์เจียได้รับทราบข้อควรระวังจากแหล่งข้อมูลทางการ
**เครดิต:** เรียบเรียงจากคลิปและข้อมูลของ **Issariya Praithongyaem (อิสสริยา พรายทองแย้ม)** สื่อมวลชนอาวุโส อดีตผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทย และอดีตผู้สื่อข่าว **BBC Thai** ซึ่งนำเสนอข้อมูลโดยอ้างอิงคำแนะนำด้านการเดินทางของรัฐบาลสหราชอาณาจักร และข้อมูลภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศจอร์เจีย
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