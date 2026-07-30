เรื่องใหญ่! พี่ทิตแฉ ทหารชั้นผู้น้อยติดต่อมาอยากให้จบ แต่ผู้ใหญ่อยากเจรจา BRN

พี่ทิต อินฟลูเอนเซอร์เจ้าของเพจ วากับทิต V2 ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังเผยแพร่คลิปเกี่ยวกับปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยอ้างว่าได้รับการติดต่อจากทหารชั้นผู้น้อยจำนวนมาก ซึ่งสะท้อนความต้องการให้สถานการณ์ความรุนแรงยุติลงโดยเร็ว
พี่ทิต ระบุว่า จากข้อความที่ได้รับ ส่วนใหญ่เป็นกำลังพลระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ และหลายคนมองว่าปัญหาสามารถยุติได้ หากมีแนวทางที่ชัดเจน ขณะที่ผู้มีอำนาจระดับนโยบายยังคงให้ความสำคัญกับการเจรจากับกลุ่ม BRN มากกว่า
เจ้าตัวยังตั้งคำถามถึงกระบวนการพูดคุยสันติสุขว่า เหตุใดจึงไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดต่อสาธารณชน พร้อมเสนอว่า หากมีการเจรจากับ BRN ควรเปิดเผยสาระสำคัญให้ประชาชนรับทราบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และทำให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการรับรู้ว่าตนเองไม่ได้ถูกทอดทิ้งหรือถูกใช้เป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามคำสั่ง
นอกจากนี้ พี่ทิตยังแสดงความเห็นว่า หากมีการทำข้อตกลงร่วมกันอย่างเปิดเผย แล้วภายหลังยังเกิดเหตุรุนแรงขึ้น ฝ่ายรัฐก็จะสามารถชี้แจงต่อประชาชนได้อย่างชัดเจนว่าอีกฝ่ายเป็นผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า การเจรจาที่ดำเนินต่อเนื่องมานานหลายปีโดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูล อาจทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งตั้งคำถามถึงผลลัพธ์และความโปร่งใสของกระบวนการดังกล่าว
ทั้งนี้ เนื้อหาทั้งหมดเป็นความคิดเห็นและข้อสังเกตของพี่ทิตที่เผยแพร่ผ่านเพจ วากับทิต V2 ซึ่งยังไม่มีคำชี้แจงจากคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองทัพ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อประเด็นดังกล่าว
อ้างอิง: เพจ วากับทิต V2
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