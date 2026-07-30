ภูเก็ตหรือย่างกุ้ง? ชาวเมียนมานับพันแห่ทำบุญเข้าพรรษาแน่นวัดพระใหญ่

บรรยากาศวันเข้าพรรษาที่จังหวัดภูเก็ต กลายเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์ หลังมีภาพชาวเมียนมาจำนวนมากแต่งกายด้วยชุดประจำชาติ เดินทางขึ้นไปยัง วัดพระใหญ่ หรือวัดพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี บนเขานาคเกิด เพื่อร่วมทำบุญและกราบสักการะองค์พระใหญ่ จนลานวัดเต็มไปด้วยผู้คน และหลายคนที่เห็นภาพต่างแสดงความคิดเห็นว่า หากไม่ทราบสถานที่ อาจเข้าใจผิดว่าเป็นภาพจากประเทศเมียนมา
ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่โดยเพจ ภูเก็ต ไทม์ พร้อมระบุว่า ชาวเมียนมานับพันคนเดินทางมาทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยสวมใส่ชุดประจำชาติอย่างพร้อมเพรียง สร้างบรรยากาศที่แตกต่างจากทุกปี และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้ที่เดินทางมาทำบุญภายในวัด
ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่มีแรงงานชาวเมียนมาพำนักและทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในภาคก่อสร้าง ประมง บริการ และการท่องเที่ยว ส่งผลให้ในวันสำคัญทางศาสนา ชาวเมียนมาจำนวนไม่น้อยเลือกเดินทางมาร่วมประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดพระใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญและเป็นแลนด์มาร์กของจังหวัดภูเก็ต
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการรวมตัวเพื่อประกอบศาสนกิจในวันเข้าพรรษา และไม่มีรายงานเหตุความไม่สงบหรือความผิดปกติแต่อย่างใด
อ้างอิง: เพจภูเก็ต ไทม์
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