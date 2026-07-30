ช่างภาพงานบวชสุดเศร้า! ถ่ายติดเพลงดัง โพสต์คลิปไม่ถึง 300 วิว เจอคดีลิขสิทธิ์

เกิดกระแสพูดถึงในโลกออนไลน์ หลังสมาชิกในกลุ่มเฟซบุ๊ก "ทนายให้คำปรึกษาคดีและข้อกฎหมาย โดยทนายวิชาชีพ" โพสต์ขอคำปรึกษาทางกฎหมาย ภายหลังได้รับหมายเรียกในคดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพลง จากการเผยแพร่วิดีโองานบวชลงบนช่องยูทูบของตน
ผู้โพสต์ระบุว่า ตนประกอบอาชีพช่างภาพและรับถ่ายวิดีโองานบวช โดยระหว่างบันทึกภาพในงานแห่งหนึ่งที่จังหวัดพิจิตร ได้ถ่ายติดการแสดงของรถแห่ซึ่งกำลังบรรเลงเพลง "รักสาวลูกสอง" ของ ธงชัย วงศ์สว่าง ก่อนนำวิดีโอไปเผยแพร่บนยูทูบเพื่อใช้เป็นผลงานนำเสนอการรับงานเท่านั้น
เจ้าตัวยืนยันว่า คลิปดังกล่าวมียอดรับชมไม่ถึง 300 ครั้ง ไม่ได้สร้างรายได้จากยูทูบ และไม่ทราบว่าเพลงดังกล่าวยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กระทั่งได้รับหมายเรียกให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่ 1 สิงหาคม 2569 จึงเกิดความกังวลและนำเรื่องมาโพสต์สอบถามความเห็นจากผู้รู้ด้านกฎหมาย
ในโพสต์ ผู้เสียหายยังสอบถามว่า หากคู่กรณีเสนอให้ชำระเงินเพื่อยุติเรื่องที่สถานีตำรวจ ควรยินยอมหรือควรปล่อยให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล พร้อมขอคำแนะนำจากทนายและผู้มีประสบการณ์
หลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไป มีสมาชิกในกลุ่มจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยหลายคนแนะนำให้เข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก และปรึกษาทนายความก่อนตัดสินใจทำข้อตกลงหรือชำระค่าเสียหาย ขณะที่บางส่วนมองว่า กรณีดังกล่าวเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ผลิตคอนเทนต์และช่างภาพที่เผยแพร่ผลงานผ่านสื่อออนไลน์ แม้คลิปจะมียอดรับชมเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีรายได้ก็ตาม
ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดเป็นการเปิดเผยจากผู้โพสต์ในกลุ่มเฟซบุ๊ก และยังไม่ปรากฏคำชี้แจงจากผู้ร้องทุกข์หรือรายละเอียดการดำเนินคดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิง: โพสต์ในกลุ่มเฟซบุ๊ก "ทนายให้คำปรึกษาคดีและข้อกฎหมาย โดยทนายวิชาชีพ"
#NEWS1 รายงาน