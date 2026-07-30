ญี่ปุ่นพังยับ! เปิดภาพหลังแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ผู้สูญหายยังอีกเพียบ

ญี่ปุ่นยังคงเร่งรับมือผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 ที่เกิดขึ้นในจังหวัดคุมาโมโตะ บนเกาะคิวชู เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยภาพจากพื้นที่ประสบภัยเผยให้เห็นอาคารบ้านเรือนพังถล่ม ถนนแตกร้าว สะพานเสียหาย และซากปรักหักพังจำนวนมาก ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงแข่งกับเวลาเพื่อค้นหาผู้สูญหายที่คาดว่ายังติดอยู่ใต้ซากอาคารหลายจุด
ทางการญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 13 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายร้อยคน และยังมีผู้สูญหายอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่อาคารพาณิชย์ โรงงาน และบ้านเรือนที่พังถล่ม ขณะที่ประชาชนกว่า 9,000 คนต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวกว่า 500 แห่งทั่วจังหวัดคุมาโมโตะและพื้นที่ใกล้เคียง
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้สั่งระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัย ตำรวจ หน่วยดับเพลิง และกองกำลังป้องกันตนเอง (Japan Self-Defense Forces) หลายพันนายเข้าพื้นที่ พร้อมกำชับให้การค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายเป็นภารกิจเร่งด่วนที่สุด ขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA) เตือนประชาชนให้เฝ้าระวังอาฟเตอร์ช็อกและความเสี่ยงจากดินถล่มที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องในอีกหลายวันข้างหน้า
เหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานหลายด้าน โดยรถไฟชินคันเซ็นบางช่วงยังคงระงับการให้บริการ เที่ยวบินบางส่วนถูกยกเลิก โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งหยุดสายการผลิตชั่วคราว ขณะที่ปราสาทคุมาโมโตะ ซึ่งอยู่ระหว่างการบูรณะจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปี 2559 ก็ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้
อ้างอิง: Reuters, Associated Press (AP), Al Jazeera, The Guardian, Japan Meteorological Agency (JMA)
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