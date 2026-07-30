เพจดังประกาศไม่ยอม! กระแสรบ.อาจเปิดทางให้ชาวกัมพูชาเข้ารักษาในไทย ลั่น "วันที่โจมตี รพ. ยังไม่ลืม"

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ หลังมีการพูดถึงความเป็นไปได้ที่รัฐบาลไทยอาจเปิดทางให้ชาวกัมพูชาเข้ารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย ส่งผลให้หลายเพจออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะเพจ Thai Military News ที่โพสต์ข้อความรุนแรงว่า
> "วันนั้นพวกมึงโจมตีโรงพยาบาล วันนี้อยากจะขอเข้ามารักษา ใครเอาพวกมันเข้ามารักษา เตรียมตัวรับแรงกระแทกได้เลย"
ข้อความดังกล่าวถูกแชร์และแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก โดยผู้ใช้งานจำนวนหนึ่งระบุว่ายังไม่สามารถลืมเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลและพื้นที่พลเรือนของไทยได้รับความเสียหายจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา พร้อมตั้งคำถามถึงความเหมาะสม หากมีการเปิดให้ชาวกัมพูชาเข้ามารับการรักษาในประเทศไท
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลไทย ที่ยืนยันว่าจะเปิดให้ชาวกัมพูชาเข้ารับการรักษาพยาบาลตามที่มีกระแสกล่าวอ้าง ขณะที่ประเด็นดังกล่าวยังเป็นที่ถกเถียงในสังคม โดยมีทั้งผู้ที่เห็นว่าควรยึดหลักมนุษยธรรม และผู้ที่คัดค้านโดยอ้างถึงเหตุการณ์ความรุนแรงและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงพยาบาลและประชาชนไทยในช่วงการปะทะที่ผ่านมา
อ้างอิง: เพจ Thai Military News, Reuters, ศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ไทย–กัมพูชา
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