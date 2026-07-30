แตกทั้งรัง! มาเลเซียรวบแก๊งสแกมจีน 309 คน คาฟอเรสต์ซิตี้

ตำรวจรัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย เปิดปฏิบัติการครั้งใหญ่บุกทลายศูนย์ปฏิบัติการแก๊งสแกมข้ามชาติ 2 เครือข่าย ในพื้นที่ฟอเรสต์ซิตีและเกอลังปาตาห์ จับกุมผู้ต้องสงสัยรวม 335 คน ในจำนวนนี้เป็นชาวจีนถึง 309 คน พร้อมตรวจยึดคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมกว่า 1,800 เครื่อง นับเป็นการทลายศูนย์สแกมครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่ตำรวจรัฐยะโฮร์เคยดำเนินการมา
ดาโต๊ะ อับดุล ราฮามัน อาร์ซาด ผู้บัญชาการตำรวจรัฐยะโฮร์ เปิดเผยว่า ปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม หลังตำรวจได้รับข้อมูลว่ามีการใช้ห้องพักหรู 27 ยูนิตในฟอเรสต์ซิตี และบ้านเดี่ยวอีก 5 หลังในพื้นที่เกอลังปาตาห์ ดัดแปลงเป็นศูนย์ปฏิบัติการหลอกลวงทางโทรศัพท์และออนไลน์ ก่อนสนธิกำลังเข้าตรวจค้นพร้อมกัน 32 จุด และสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยอายุระหว่าง 20–58 ปี ได้ทั้งหมด 335 คน แบ่งเป็นชาวจีน 309 คน ชาวอินโดนีเซีย 19 คน ชาวเมียนมา 4 คน และชาวมาเลเซีย 3 คน
จากการสอบสวนพบว่า เครือข่ายดังกล่าวใช้วิธีหลอกลงทุนสกุลเงินดิจิทัล หลอกให้ลงทุนในโครงการผลตอบแทนสูง หลอกสร้างความสัมพันธ์เชิงชู้สาว (Romance Scam) รวมถึงแอบอ้างเป็นสำนักงานกฎหมาย ก่อนชักชวนเหยื่อโอนเงิน โดยมุ่งเป้าผู้เสียหายในหลายประเทศ ทั้งจีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และหลายประเทศในยุโรป ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok, WhatsApp, Telegram และช่องทางออนไลน์อื่น ๆ
ตำรวจตรวจยึดของกลางได้กว่า 1,900 รายการ ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 313 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 1,557 เครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 17 เครื่อง โมเด็มและอุปกรณ์เครือข่าย รวมถึงรถยนต์อีก 1 คัน มูลค่ารวมประมาณ 1 ล้านริงกิต หรือราว 7.6 ล้านบาท ขณะที่ผู้ต้องสงสัยส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาเลเซียด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว และหลายรายไม่สามารถแสดงเอกสารการพำนักที่ถูกต้องได้
ล่าสุด อัยการมาเลเซียมีคำสั่งดำเนินคดีกับผู้ต้องสงสัยชุดแรก 194 คน ขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างประสานองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (Interpol) เพื่อติดตามหัวหน้าเครือข่าย เส้นทางการเงิน และผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนี โดยยืนยันว่าจะไม่ปล่อยให้รัฐยะโฮร์กลายเป็นฐานปฏิบัติการของขบวนการฉ้อโกงข้ามชาติอีกต่อไป
อ้างอิง: ตำรวจรัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย, New Straits Times, The Straits Times, Free Malaysia Today
#NEWS1 รายงาน