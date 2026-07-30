คนไทยเจ็บปวดแทนทหาร ขาที่ 14 ขาด ก็ยังเดินหน้าต่อ เพื่อกู้ทุ่นที่เขมรวาง

กองทัพภาคที่ 1 ยืนยันเดินหน้าภารกิจเก็บกู้ทุ่นในพื้นที่บ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ต่อไป แม้จะเกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ จ่าสิบเอกอุดมศักดิ์ นึกมั่น อายุ 44 ปี เจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิค สังกัดกองร้อยทหารม้าที่ 30 หน่วยปฏิบัติการทุ่นด้านมนุษยธรรมที่ 1 (นปท.1) ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่น จนข้อเท้าซ้ายขาด และแขนซ้ายได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิด โดยถูกนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลอรัญประเทศ และยังรู้สึกตัวดี อยู่ในความดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด
ภารกิจดังกล่าวเป็นการเก็บกู้ทุ่นในพื้นที่อันตราย ซึ่งกองกำลังบูรพาร่วมกับหน่วยปฏิบัติการทุ่นด้านมนุษยธรรมที่ 1 ดำเนินการเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดน โดยพื้นที่เป้าหมายมีขนาด 80,800 ตารางเมตร ปัจจุบันสามารถเก็บกู้และสร้างพื้นที่ปลอดภัยได้แล้ว 62,000 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 76.73
ผลการปฏิบัติงานจนถึงขณะนี้ พบทุ่นและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดรวม 489 รายการ ประกอบด้วย ทุ่น PMN จำนวน 447 ทุ่น, ทุ่น MN79 จำนวน 39 ทุ่น, ทุ่น POMZ-2 จำนวน 2 ทุ่น และกระสุนที่ยังไม่ระเบิด (UXO) อีก 1 นัด โดยเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าเก็บกู้ทุ่นต่อไปจนกว่าจะทำให้พื้นที่ปลอดภัยได้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์
พลโท วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 ได้กำชับกองกำลังบูรพาให้ดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ ทั้งด้านการรักษาพยาบาล สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ พร้อมเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ไม่ประมาท เพื่อให้ภารกิจเก็บกู้ทุ่นดำเนินต่อไปอย่างปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน
อ้างอิง: กองทัพภาคที่ 1 และกองกำลังบูรพา (29 กรกฎาคม 2569) / ข้อมูลเพิ่มเติมจากเพจ วาสนา นาน่วม
#NEWS1 รายงาน