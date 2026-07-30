ช็อก! แก๊งจีนเทาบินตรงงัดบ้านหรูนนท์ ก่อนเผ่นกลับจีน สุดท้ายไม่รอด

ตำรวจ สภ.ชัยพฤกษ์ จับกุมผู้ต้องหาชาวจีน 2 ราย ตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี ได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หลังสืบสวนพบว่ามีส่วนร่วมก่อเหตุลักทรัพย์บ้านหรูในพื้นที่ ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พร้อมตรวจยึดเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า โม่งคลุมศีรษะ ถุงมือ และอุปกรณ์ที่เชื่อว่าเตรียมไว้ใช้ก่อเหตุซ้ำ
คดีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 และ 11 เมษายน 2569 โดยผู้ต้องหารวม 3 ราย ถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุลักทรัพย์บ้านหรูจำนวน 3 หลัง ได้ทรัพย์สินหลายรายการ มูลค่าความเสียหายประมาณ 1 ล้านบาท ก่อนหลบหนีนำทรัพย์สินไปขายในพื้นที่จังหวัดชลบุรี แล้วเดินทางกลับประเทศจีน ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด รวบรวมพยานหลักฐาน และขออนุมัติศาลออกหมายจับ พร้อมประสานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ต้องหา
จากการสืบสวนพบว่า ผู้ต้องหาเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงวันหยุดยาว พักในพื้นที่ย่านดอนเมือง ก่อนเรียกรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันไปยังบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุ จากนั้นเดินเท้าเข้าทางด้านหลังหมู่บ้าน ปีนรั้วเข้าไปลักทรัพย์ ก่อนนำทรัพย์สินไปจำหน่าย และเดินทางกลับประเทศจีน กระทั่งล่าสุดผู้ต้องหา 2 ราย เดินทางกลับเข้าประเทศไทยอีกครั้ง จึงถูกจับกุมได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ขณะที่ผู้ต้องหาอีก 1 ราย ยังอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดี
เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยพนักงานสอบสวนจะดำเนินการสอบปากคำผ่านล่าม พร้อมขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการ และตรวจสอบความเชื่อมโยงกับคดีลักทรัพย์ในพื้นที่อื่นต่อไป ตามแนวทางปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อ้างอิง: สถานีตำรวจภูธรชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ข้อมูลการแถลงผลการจับกุม)
#NEWS1 รายงาน