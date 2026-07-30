ถึงคิว กกต.! ทนายอั๋นเลิกทน ร่างคำฟ้อง ม.157 หากละเว้นคดีฮั้ว สว.

ภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ "ทนายอั๋น บุรีรัมย์" ออกมาแสดงจุดยืนต่อความคืบหน้าคดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) โดยระบุว่า หากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังคงปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือยินยอมให้ผู้มีอำนาจเข้ามาแทรกแซงการทำงาน จนเกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้องอาจต้องรับผิดตามกฎหมายในภายหลัง
ทนายอั๋นเปิดเผยว่า ขณะนี้ได้จัดเตรียมร่างคำฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมดำเนินคดีทันที หากพบว่ามีการละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ กกต. ในการดำเนินการเกี่ยวกับคดีฮั้วเลือก สว.
มาตรา 157 เป็นบทบัญญัติที่กำหนดความผิดของเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือแก่รัฐ ซึ่งเป็นข้อหาที่ถูกนำมาใช้ในหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ
การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสจับตาการทำงานของ กกต. ต่อคดีฮั้วเลือก สว. ซึ่งอยู่ในความสนใจของสังคม และมีเสียงเรียกร้องจากหลายฝ่ายให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และเป็นอิสระจากการแทรกแซงทางการเมือง
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ กกต. ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงต่อคำกล่าวของทนายอั๋นในประเด็นการเตรียมฟ้องตามมาตรา 157 และการดำเนินการเกี่ยวกับคดีฮั้วเลือก สว. โดยตรง
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