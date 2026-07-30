เอาแล้วไง! เสรีพิศุทธ์ชัดเจน ไม่ยอมไกล่เกลี่ย จ่อขอศาลออกหมายเรียกพยานคดีเขากระโดง

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ประกาศเดินหน้าต่อสู้คดีที่นายเนวิน ชิดชอบ ยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทและแจ้งความเท็จ จากกรณีตรวจสอบที่ดินเขากระโดง โดยยืนยันว่าจะ ไม่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ตามที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์นัดไว้ในวันที่ 6 สิงหาคม เนื่องจากต้องการให้ศาลพิสูจน์ข้อเท็จจริงของคดีอย่างเต็มรูปแบบ
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลัง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ศาลให้เรียนผู้พิพากษาเจ้าของคดีว่า ตนไม่มีความประสงค์จะไกล่เกลี่ย และขอให้ดำเนินคดีไปตามกระบวนการพิจารณาของศาล เพราะเชื่อว่าคดีนี้ควรได้รับการพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานมากกว่าการยุติด้วยการเจรจา
นอกจากนี้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ระบุว่า วันที่ 30 กรกฎาคม จะเดินทางพร้อมทนายความลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่เขากระโดง ให้ทีมทนายเห็นสภาพพื้นที่และข้อเท็จจริงก่อนการไต่สวนมูลฟ้อง ซึ่งศาลนัดไว้ในวันที่ 17 สิงหาคมนี้
ขณะที่ในวันที่ 31 กรกฎาคม เจ้าตัวเตรียมยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอให้ออกหมายเรียกพยานบุคคลและพยานเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าสู่สำนวนคดี สำหรับใช้ประกอบการซักค้านในชั้นศาล โดยมองว่าพยานหลักฐานทั้งหมดจะเป็นส่วนสำคัญในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ดินเขากระโดง
คดีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนายเนวิน ชิดชอบ ยื่นฟ้อง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ในข้อหาหมิ่นประมาทและแจ้งความเท็จ จากกรณีที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เข้าแจ้งความและตรวจสอบประเด็นการครอบครองที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยในพื้นที่เขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นคดีที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล
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