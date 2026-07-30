เสียเพิ่มอีก 1 ขา! สะเทือนใจคนทั้งประเทศ ไปตกลงกับเขมรแบบไหน ทำไมได้แค่ส่งจดหมายร้องเรียน?

เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดระหว่างปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ส่งผลให้ข้อเท้าซ้ายขาด และแขนซ้ายได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิด ก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอรัญประเทศ โดยผู้บาดเจ็บยังรู้สึกตัว
ข้อมูลจากเพจ วาสนา นาน่วม ระบุว่า เหตุเกิดระหว่างที่หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม (นปท.1) เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่อันตรายยืนยัน (Confirmed Hazardous Area) ซึ่งพบแนวทุ่นระเบิดชนิด PMN เก่า ระหว่างการสำรวจเพื่อกำหนดขอบเขตของสนามทุ่นระเบิด เจ้าหน้าที่ได้เหยียบทุ่นระเบิดจนเกิดแรงระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัส
รายงานระบุว่า พื้นที่ดังกล่าวมีขนาดกว่า 80,800 ตารางเมตร ปัจจุบันเก็บกู้ทุ่นระเบิดแล้วประมาณ 62,000 ตารางเมตร เหลือพื้นที่อันตรายอีกประมาณ 18,800 ตารางเมตร หรือร้อยละ 23.27 ซึ่งยังต้องดำเนินการเก็บกู้ต่อไป
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ยอดกำลังพลไทยที่สูญเสียอวัยวะจากปัญหาทุ่นระเบิดชายแดนเพิ่มขึ้นอีก และก่อให้เกิดเสียงเรียกร้องในสังคมให้รัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาและผลักดันประเด็นทุ่นระเบิดในเวทีระหว่างประเทศ หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ซ้ำอีกครั้ง
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