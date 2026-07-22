เพจดังแฉ! พื้นที่อุทยาน ชาวบ้านอยู่ไม่ได้ แต่อ้างเตรียมเฉือนทำอ่างเก็บน้ำรองรับ EEC

เพจ ที ลมฟ้าอากาศ โพสต์ข้อความแสดงความกังวลต่อโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จังหวัดจันทบุรี หลังศาลปกครองมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องในคดีที่ขอให้เพิกถอนโครงการ ส่งผลให้กระบวนการดำเนินโครงการสามารถเดินหน้าต่อได้
เพจระบุว่า พื้นที่ป่าบางส่วนภายในอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น กำลังจะถูกใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า ในขณะที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานยังมีข้อจำกัดด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน กลับมีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยอ้างว่าเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำของพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวยังคงเป็นประเด็นที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน โดยฝ่ายที่สนับสนุนมองว่าจะช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ รองรับการพัฒนาในอนาคต ขณะที่อีกฝ่ายแสดงความกังวลถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และพื้นที่อนุรักษ์
ทั้งนี้ ประเด็นที่เพจนำเสนอเป็นการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ ขณะที่รายละเอียดและเหตุผลของการดำเนินโครงการยังเป็นไปตามข้อมูลและการชี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เครดิต: เพจที ลมฟ้าอากาศ
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