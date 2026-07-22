เจ็บจี๊ด! ลาวจับไทยเทา 373 คน เตรียมส่งกลับประเทศ คดีเว็บออนไลน์
เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กระทรวงป้องกันความสงบ สปป.ลาว ร่วมกับกำลังป้องกันเคลื่อนที่ เปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นอาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านดงโพสี เมืองหาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2569 หลังสืบทราบว่ามีการลักลอบดำเนินกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย
ผลการปฏิบัติสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้รวม 589 คน เป็นหญิง 309 คน แบ่งเป็นผู้ต้องหาสัญชาติไทย 373 คน เป็นหญิง 198 คน สัญชาติลาว 199 คน เป็นหญิง 105 คน สัญชาติเวียดนาม 15 คน เป็นหญิง 4 คน และสัญชาติกัมพูชา 2 คน
จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดของกลางจำนวนมาก ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1,517 เครื่อง โน้ตบุ๊ก 4,045 เครื่อง และโทรศัพท์มือถือ 5,245 เครื่อง เพื่อนำไปตรวจสอบข้อมูลดิจิทัลและสืบสวนขยายผลหาผู้บงการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าว
สื่อออนไลน์ Thorakhong รายงานว่า รัฐบาล สปป.ลาว ยังคงเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเข้มงวดทั่วประเทศ โดยนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2569 เป็นต้นมา สามารถจับกุมผู้ต้องหาคดีลักษณะดังกล่าว และดำเนินการส่งกลับประเทศต้นทางแล้วเกือบ 10,000 คน
เครดิต: สื่อออนไลน์ Thorakhong ประเทศลาว / เพจสำนักข่าวชายขอบ
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