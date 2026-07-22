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แห่ยกเลิกครอบครองรถ! หวังไม่พลาดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรจำนวนมากเดินทางไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัด หลังตรวจสอบผลการพิจารณาสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 แล้วพบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ เนื่องจากระบบยังแสดงชื่อเป็นผู้ครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ แม้ว่าหลายรายจะยืนยันว่าขายหรือโอนรถไปแล้ว แต่ข้อมูลทางทะเบียนยังไม่ถูกปรับปรุง

กรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถ และดำเนินการแก้ไขข้อมูลหรือยกเลิกการครอบครองรถในกรณีที่มีหลักฐานถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนนำเอกสารไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ โดยการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่าย ตามมาตรการช่วยเหลือของกรมฯ

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกชี้แจงว่า สาเหตุที่ประชาชนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ มักเกิดจากการขายรถโดยยังไม่ได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้แล้วเสร็จ หรือยังมีชื่อเป็นผู้ครอบครองในฐานข้อมูลทะเบียนรถ ส่งผลให้ระบบตรวจสอบคุณสมบัติยังถือว่ามีการครอบครองยานพาหนะเกินเกณฑ์ที่กำหนด

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรจึงขอให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ รีบเข้าตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถ พร้อมจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลและใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด

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