สุดประทับใจ! แรบไบชาวยิว ควัก 1.1 ล้านบาท บริจาคให้โรงพยาบาลป่าตอง

อีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความประทับใจ เมื่อ แรบไบโชโลม โดฟเบอร์ กลิตเซนสทีน ผู้นำศาสนายูดายจากชุมชนชาวยิวในจังหวัดภูเก็ต มอบเงินบริจาคจำนวน 1,100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลป่าตอง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วย
ตามข้อมูลที่ โรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการ ระบุว่า แพทย์หญิงสุนันทา ขจรรุ่งเรือง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง ได้มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ รังสรรค์สฤษดิ์ รองผู้อำนวยการ (ด้านการพยาบาล) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและเป็นผู้รับมอบเงินบริจาคในครั้งนี้
การบริจาคดังกล่าวได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนจำนวนมาก เนื่องจากเป็นการสนับสนุนภาคสาธารณสุขของไทยด้วยเงินจำนวนมาก สะท้อนถึงน้ำใจ ความเมตตา และการแบ่งปันที่ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือสัญชาติ
ทั้งนี้ แรบไบโชโลม โดฟเบอร์ กลิตเซนสทีน เป็นผู้นำศาสนายูดายประจำชุมชนชาวยิวในจังหวัดภูเก็ต และมีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนาและสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
เครดิต : เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
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