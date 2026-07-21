นี่ไง! ภาพเขมรกดดันไทย รถจ่อหน้าด่าน เปิดไฟฉุกเฉิน อ้างนำคนป่วยมารักษาที่ไทย

เพจ "สุรินทร์ดีดี" เผยแพร่ภาพพร้อมข้อความระบุว่า มีรถจากฝั่งกัมพูชามาจอดบริเวณหน้าด่านชายแดน พร้อมเปิดไฟฉุกเฉิน โดยอ้างว่าเป็นการนำผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาในประเทศไทย จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์
ผู้โพสต์ตั้งข้อสังเกตหลายประเด็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว อาทิ ผู้ป่วยมีอาการหนักเพียงใด การรักษาพยาบาลเป็นการรักษาฟรีหรือมีผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย รวมถึงมีหน่วยงานใดเป็นผู้อนุญาตหรือรับรองการนำผู้ป่วยข้ามแดนเข้ามารักษา ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ทหาร
นอกจากนี้ ยังตั้งคำถามว่าการอนุญาตดังกล่าวเป็นไปเพื่อเหตุผลด้านมนุษยธรรมจริงหรือไม่ พร้อมอ้างถึงคำกล่าวที่ว่ากัมพูชาเคยระบุว่า หากไทยปิดชายแดนเป็นเวลานานก็จะไม่ได้รับผลกระทบ จึงเห็นว่าควรมีการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชน อย่างไรก็ตาม ข้อความดังกล่าวเป็นข้ออ้างอิงจากผู้โพสต์และยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ
ผู้โพสต์ยังสอบถามเพิ่มเติมว่า ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งใด จะต้องรักษาตัวเป็นเวลานานเท่าใด และเมื่อรักษาเสร็จแล้วจะเดินทางกลับประเทศหรือไม่ โดยระบุว่าเป็นเพียงข้อสงสัยที่ต้องการความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานของไทยเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ป่วย ขั้นตอนการอนุญาตให้ข้ามแดน หรือเงื่อนไขการเข้ารับการรักษาตามที่ถูกกล่าวอ้างในโพสต์ดังกล่าว
ที่มา : เพจ สุรินทร์ดีดี
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