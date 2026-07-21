ถึงกับจี๊ด! อีก 3 วันหมดสัญญา ป.ป.ช. จี้ อบต.เชียงเพ็ง ถนน 2.9 ล้าน ทำมาได้แค่นี้

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร หลังพบว่างานก่อสร้างมีความล่าช้าอย่างมาก ทั้งที่เหลือเวลาอีกเพียง 3 วันก็จะครบกำหนดตามสัญญา
โครงการดังกล่าวใช้งบประมาณ **2,927,000 บาท** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 1,500 เมตร กว้าง 4.5 เมตร หนา 0.15 เมตร กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน และจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ **17 กรกฎาคม 2569**
อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่ **14 กรกฎาคม 2569** พบว่าผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างได้ไม่ถึง **ร้อยละ 50** ของโครงการ ทำให้ ป.ป.ช. ประเมินว่ามีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เหลือ ส่งผลให้โครงการมีความเสี่ยงที่จะล่าช้าหรืออาจนำไปสู่ปัญหาการทิ้งงาน
ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร จึงกำชับให้ อบต.เชียงเพ็ง บริหารสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยหากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานแล้วเสร็จภายในกำหนด จะต้องดำเนินการเรียกค่าปรับตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างตรงไปตรงมา และห้ามใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างหรือประวิงเวลาการบังคับใช้กฎหมาย
นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงาน เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง เนื่องจากผู้รับจ้างอาจเร่งดำเนินงานเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับ ซึ่งเสี่ยงต่อการลดมาตรฐานวัสดุหรือขั้นตอนการก่อสร้าง หากพบว่างานไม่ได้มาตรฐาน ห้ามตรวจรับงานโดยเด็ดขาด
ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร ระบุว่าจะติดตามโครงการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และหากพบการตรวจรับงานอันเป็นเท็จ หรือการละเว้นการเรียกค่าปรับตามสัญญา จะดำเนินการตามกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้งบประมาณกว่า **2.9 ล้านบาท** เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
**ที่มา : สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร**