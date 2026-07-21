แม่เมย์เดือด! คนจนตื่นเช้ามากลายเป็นคนรวย รัฐบาลใช้เกณฑ์อะไรตัดสิทธิ์

เพจ **"แม่ เมย์"** โพสต์คลิปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์การตรวจสอบสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมตั้งคำถามถึงหลักเกณฑ์ที่ภาครัฐใช้ในการคัดกรองผู้มีสิทธิ โดยระบุว่าเกิดกรณีที่ประชาชนซึ่งเคยได้รับสิทธิ กลับถูกตัดสิทธิ์ ทั้งที่ยังมีฐานะยากลำบาก
เจ้าของเพจยกตัวอย่างว่า มีประชาชนบางรายถูกระบุว่าเป็นผู้มีทรัพย์สิน เนื่องจากมีชื่อครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ แม้รถดังกล่าวจะเป็นรถเก่าที่ใช้งานมานานหลายปี หรือบางกรณีได้ขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ส่งผลให้ข้อมูลในระบบไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
นอกจากนี้ ยังมองว่าหากประชาชนต้องการแก้ไขข้อมูล จะต้องติดต่อหลายหน่วยงานและใช้เอกสารจำนวนมาก ซึ่งเป็นภาระ โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อยที่ต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เจ้าของเพจยังตั้งคำถามว่า หากรัฐบาลต้องการปรับหลักเกณฑ์การคัดกรอง ควรดำเนินการให้รอบคอบก่อนบังคับใช้ ไม่ใช่ประกาศใช้แล้วจึงค่อยแก้ไขภายหลัง พร้อมวิจารณ์ว่าการดำเนินงานลักษณะดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจำนวนมาก
ช่วงท้ายของคลิป เจ้าของเพจยังเชื่อมโยงประเด็นดังกล่าวกับภาพรวมเศรษฐกิจ โดยระบุว่าหลายพื้นที่ยังเผชิญภาวะค้าขายซบเซา พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า แม้รัฐบาลจะระบุว่าจำนวนผู้มีรายได้น้อยลดลง แต่ประชาชนจำนวนไม่น้อยยังรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตและสภาพเศรษฐกิจไม่ได้ดีขึ้นตามที่กล่าวอ้าง
ทั้งนี้ ความเห็นทั้งหมดเป็นการแสดงความคิดเห็นของเจ้าของเพจ **"แม่ เมย์"** ซึ่งสะท้อนมุมมองต่อการดำเนินนโยบายด้านสวัสดิการของรัฐบาล ขณะที่หน่วยงานภาครัฐยังไม่ได้ชี้แจงต่อประเด็นที่ถูกหยิบยกในคลิปดังกล่าว
**ที่มา : เพจ แม่ เมย์**