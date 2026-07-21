พี่ทิตฮาลั่น! ไทยขาดดุลการค้าจีนปีละ 2 ล้านล้าน แต่จีนลงทุน 7 หมื่นล้านกลับดีใจกันใหญ่

เพจ **"วากับทิต V2"** โพสต์แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีน โดยตั้งข้อสังเกตถึงตัวเลขการขาดดุลการค้าของไทยกับจีน พร้อมวิจารณ์กระแสที่ให้การต้อนรับการลงทุนจากจีนในประเทศไทย
เจ้าของเพจระบุว่า ประเทศไทยขาดดุลการค้ากับจีนในแต่ละปีเป็นมูลค่าประมาณ **2 ล้านล้านบาท** แต่กลับไม่ค่อยมีการหยิบยกประเด็นดังกล่าวมาพูดถึง ขณะที่เมื่อมีข่าวว่าจีนจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยราว **70,000 ล้านบาท** กลับได้รับการตอบรับในเชิงบวกจากหลายฝ่าย
พร้อมกันนี้ เจ้าของเพจยังแสดงความเห็นในเชิงตั้งคำถามว่า การให้ความสำคัญกับเม็ดเงินลงทุนดังกล่าวอาจไม่สะท้อนภาพรวมของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทั้งหมด หากยังมีตัวเลขการขาดดุลการค้าจำนวนมากที่ควรได้รับความสนใจและการแก้ไขควบคู่กันไป
อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์จำนวนหนึ่งมองว่า **"ดุลการค้า"** และ **"การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI)"** เป็นคนละมิติทางเศรษฐกิจ โดยดุลการค้าเป็นการวัดมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้า ขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเป็นการลงทุนเพื่อจัดตั้งหรือขยายกิจการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการจ้างงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการผลิตเพื่อการส่งออก จึงไม่สามารถนำตัวเลขทั้งสองมาเปรียบเทียบกันโดยตรงได้
ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวเป็นความคิดเห็นของเพจ **"วากับทิต V2"** ซึ่งสะท้อนมุมมองต่อประเด็นนโยบายเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยกับจีน ขณะที่ประเด็นดังกล่าวยังเป็นหัวข้อที่มีการถกเถียงในวงกว้าง
**ที่มา : เพจ วากับทิต V2**