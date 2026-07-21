หนึ่งในผู้เคยชุมนุมค้าน SEC-แลนด์บริดจ์ ฟาดอนุทิน "มีปากก็พูดไปเรื่อย" จะเดินหน้าแลนด์บริดจ์ยังไงก่อน

เพจ **"ไกด์น้อง โลมาชมพู"** ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เคยร่วมเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) และโครงการแลนด์บริดจ์ ออกมาแสดงความคิดเห็นตอบโต้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ภายหลังให้สัมภาษณ์ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยยืนยันว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ และโครงการดังกล่าวไม่ได้ถูกยกเลิก
เจ้าของเพจระบุว่า คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงการสื่อสารเชิงนโยบาย แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดของข้อตกลงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่าโครงการแลนด์บริดจ์ในรูปแบบเดิมไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ พร้อมวิจารณ์ว่า **"มีปากก็พูดไปเรื่อย"**
เพจอธิบายว่า การยุติการผลักดันร่างกฎหมาย SEC ทำให้กฎหมายสำคัญที่รองรับโครงการแลนด์บริดจ์เดิมหมดไป ส่งผลให้การดำเนินโครงการในรูปแบบเดิมไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เว้นแต่จะมีการออกกฎหมายฉบับใหม่มารองรับ
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงข้อตกลงที่ใช้คำว่า "ชะลอโครงการแลนด์บริดจ์" โดยเห็นว่า แม้จะไม่ใช่การยกเลิกโดยตรง แต่ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษารายละเอียดและการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ ซึ่งจะเป็นกรอบหลักในการกำหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคต
เจ้าของเพจมองว่า คณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดทำแผนแม่บทดังกล่าว จะเป็นผู้กำหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ และทุกโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทนี้ หากโครงการใดขัดกับแผน ก็ไม่สามารถดำเนินการได้
เพจยังระบุว่า หากในอนาคตจะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ ก็อาจเป็นเพียงโครงการเชื่อมโยงระบบขนส่งหรือ **Missing Link** ไม่ใช่โครงการแลนด์บริดจ์ในรูปแบบเดิมที่เคยเป็นประเด็นถกเถียงและถูกคัดค้าน
ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าวเป็นการแสดงความคิดเห็นของเพจ "ไกด์น้อง โลมาชมพู" ภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศเดินหน้าผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ต่อไป ขณะที่ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นที่ถกเถียงในสังคม โดยมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่คัดค้านอย่างต่อเนื่อง
**ที่มา : เพจ "ไกด์น้อง โลมาชมพู"**