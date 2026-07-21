ดร.การดีมาแล้ว ซัดเต็มข้อ "เอไอลูกเทพ" ช่องโหว่เพียบ จี้ไชยชนกยุติโครงการก่อนเสียค่าโง่

NEWS1 รายงาน — นางการดี เลียวไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ และรองหัวหน้าพรรค เปิดเวที Q&A วิเคราะห์โครงการ **TH-AI Passport** พร้อมตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าและความโปร่งใสของโครงการที่ใช้งบประมาณกว่า **1,600 ล้านบาท** โดยระบุว่ายังพบช่องโหว่จำนวนมาก และเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนโครงการอย่างเร่งด่วน ก่อนสร้างความเสียหายต่อเงินภาษีประชาชน
นางการดีกล่าวว่า แม้โครงการจะอยู่ระหว่างการปรับแก้รายละเอียดแนบท้ายสัญญา แต่ยังมีข้อกังวลหลายด้าน ทั้งความคุ้มค่า ประสิทธิภาพของระบบ ความเสี่ยงเรื่องการล็อกสเปก และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยตั้งข้อสังเกตว่า ในปัจจุบันมีแพลตฟอร์ม AI ทั้งแบบฟรีและเชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพสูงกว่า จึงไม่เห็นเหตุผลที่รัฐต้องใช้งบประมาณมหาศาลกับระบบที่มีความสามารถด้อยกว่า
นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตว่า ค่าใช้จ่ายในหลายรายการ เช่น ระบบลงทะเบียนและการวัดความพึงพอใจ มีราคาสูงผิดปกติ พร้อมแสดงความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงและอธิปไตยของข้อมูล หากโครงการเดินหน้าต่อโดยไม่มีการทบทวน อาจทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมหาศาลโดยไม่ได้รับประโยชน์คุ้มค่า
นางการดีเปิดเผยว่า จะยื่นหนังสือถึง **นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม** เพื่อขอให้พิจารณายุติโครงการ และทบทวนแนวทางการใช้งบประมาณใหม่ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาว
ด้าน **รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์** ผู้อำนวยการสถาบัน IMC กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยี AI พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโมเดลฟรีที่สามารถรองรับการทำงานได้หลากหลาย ทั้งการวิเคราะห์เอกสาร สร้างสไลด์ วิเคราะห์ข้อมูล และทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย (Co-pilot) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับ **AI-Pass** รุ่นทดลองในโครงการ TH-AI Passport พบว่ายังมีข้อจำกัดหลายด้าน เช่น การอัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ จำนวนไฟล์ที่รองรับ การวิเคราะห์ข้อมูลเสียงและวิดีโอ รวมถึงความสามารถในการสร้างเอกสารและสไลด์ ซึ่งเห็นว่าหากจะใช้งบประมาณของรัฐ โครงการควรมีศักยภาพอย่างน้อยเทียบเท่ากับโมเดลฟรีที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อยู่แล้ว
ขณะที่ **น.ส.พิชชาเพ็ญ ประทีปะวณิช** ผู้ก่อตั้ง Bangkok AI Builder Hub เห็นว่า งบประมาณ 1,600 ล้านบาท ควรถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน AI ของประเทศไทย สนับสนุนผู้ประกอบการและสตาร์ตอัปไทย รวมถึงยกระดับบุคลากรด้านเทคโนโลยี มากกว่าการมุ่งแจกสิทธิใช้งาน AI เพียงอย่างเดียว พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการยังไม่ชัดเจนและไม่สะท้อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
การออกมาเปิดประเด็นของนางการดีในครั้งนี้ ทำให้โครงการ TH-AI Passport ถูกจับตาอีกครั้ง ท่ามกลางข้อเรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบความคุ้มค่า ความโปร่งใส และความเหมาะสมของการใช้งบประมาณ ก่อนเดินหน้าโครงการต่อไป
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