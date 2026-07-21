เห็นไมค์ไม่ได้จริงๆ! อนุทินคว้าไมค์ ร่ายเพลง "เถียนมี่มี่" ให้นายกจีนฟัง รมต.และคณะปรบมือลั่น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทย สร้างสีสันระหว่างการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ เมื่อได้ร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ซึ่งนายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน เป็นเจ้าภาพ ณ **มหาศาลาประชาชน** กรุงปักกิ่ง
บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยนายอนุทินได้จับไมโครโฟนร้องเพลง **"เถียนมี่มี่" (甜蜜蜜)** บทเพลงอมตะของ **เติ้ง ลี่จวิน (Teresa Teng)** ศิลปินหญิงระดับตำนานของโลกภาษาจีน ซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในเอเชีย
ระหว่างการขับร้อง นายหลี่ เฉียง และผู้ร่วมงานต่างรับฟังด้วยรอยยิ้ม ก่อนที่เมื่อจบเพลงจะมีเสียงปรบมือดังกึกก้องจากคณะรัฐมนตรี ผู้แทนรัฐบาล และผู้ร่วมงาน สะท้อนบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับจีน
ภาพและคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็ว โดยมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก หลายคนชื่นชมความเป็นกันเองของนายกรัฐมนตรีไทย พร้อมระบุว่าเป็นอีกช่วงเวลาที่ช่วยสร้างบรรยากาศเชิงบวกในการพบปะผู้นำของทั้งสองประเทศ
ทั้งนี้ เพลง **"เถียนมี่มี่"** ถือเป็นผลงานอมตะของ **เติ้ง ลี่จวิน** นักร้องหญิงชาวไต้หวันที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในศิลปินผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของวงการเพลงจีน และยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน
#NEWS1 รายงาน**