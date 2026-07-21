รพ.ซานคามิลโล แถลงด่วน! สอบแล้วพบหมอพูดจริง "เมียคนไข้เป็นประสาท" สั่งพ้นหน้าที่ทันที

โรงพยาบาลซานคามิลโล ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 เรื่อง "ขอแสดงความเสียใจและชี้แจงการดำเนินการของโรงพยาบาล" กรณีผู้ป่วยเสียชีวิต โดยเปิดเผยผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการให้บริการของแพทย์ผู้เกี่ยวข้อง
แถลงการณ์ระบุว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าแพทย์ผู้เกี่ยวข้องมีการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติด้วย ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเข้าข่ายผิดข้อบังคับของโรงพยาบาลและจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
ตามผลการตรวจสอบ พบว่าแพทย์มีการกล่าวกับครูทรายและสามีในลักษณะว่า "ป่วยเพราะเมียเป็นประสาท เชื่อเอไอมากไป" ซึ่งโรงพยาบาลเห็นว่าเป็นการใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมในการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ
โรงพยาบาลจึงมีมติให้นายแพทย์ผู้เกี่ยวข้อง ออกจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป พร้อมยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือ ดูแลครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่ และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการในอนาคต
นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมย้ำว่าจะดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ
ที่มา : แถลงการณ์โรงพยาบาลซานคามิลโล ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2569
#NEWS1 รายงาน
แถลงการณ์ระบุว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าแพทย์ผู้เกี่ยวข้องมีการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติด้วย ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเข้าข่ายผิดข้อบังคับของโรงพยาบาลและจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
ตามผลการตรวจสอบ พบว่าแพทย์มีการกล่าวกับครูทรายและสามีในลักษณะว่า "ป่วยเพราะเมียเป็นประสาท เชื่อเอไอมากไป" ซึ่งโรงพยาบาลเห็นว่าเป็นการใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมในการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ
โรงพยาบาลจึงมีมติให้นายแพทย์ผู้เกี่ยวข้อง ออกจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป พร้อมยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือ ดูแลครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่ และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการในอนาคต
นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมย้ำว่าจะดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ
ที่มา : แถลงการณ์โรงพยาบาลซานคามิลโล ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2569
#NEWS1 รายงาน