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สลด พบร่างชายผูกคอบนป้ายบอกทาง บนทางด่วนพระราม 3 ช่วงบ่ายวันอาทิตย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เกิดเหตุสลดบนทางด่วนพระราม 3 เมื่อช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ **19 กรกฎาคม 2569** หลังมีผู้พบร่างชายในลักษณะผูกคออยู่บริเวณป้ายบอกทาง สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ใช้เส้นทางและประชาชนที่พบเห็นเหตุการณ์

เพจ **วศิน สิริเกียรติกุล - Wasin Sirikiattikul** ได้เผยแพร่ข้อความพร้อมภาพจากจุดเกิดเหตุ โดยระบุว่า

> **"สุดสยอง‼️ ชายผูกคอบนป้ายบอกทาง บนทางด่วนพระราม 3 กรุงเทพ บ่ายวันนี้ 19 กรกฎาคม 2569 ขอให้ไปสู่สุคติ..ครับ"**

ภายหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากร่วมแสดงความอาลัย พร้อมส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของผู้จากไป และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่และดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยยังไม่มีการเปิดเผยอัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิต รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุของเหตุการณ์อย่างเป็นทางการ ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

**ที่มา : เพจ วศิน สิริเกียรติกุล - Wasin Sirikiattikul**

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