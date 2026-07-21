ชื่นมื่น! ญี่ปุ่นช่วยเขมรด้านความมั่นคง 100 ล้าน สนับสนุนสื่อสาร ทบ.และเรือลาดตระเวน เสริมขีดความสามารถกองทัพ

ญี่ปุ่นเดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับกัมพูชา โดยเมื่อวันที่ **19 กรกฎาคม 2569** พล.อ.เตีย เซ็ยฮา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา พร้อมด้วย **นายอุเอโนะ อัตสึชิ** เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกัมพูชา ได้ร่วมลงนามโครงการ **ความช่วยเหลือด้านความมั่นคงอย่างเป็นทางการ (Official Security Assistance : OSA)**
ตามข้อมูลที่เผยแพร่ ระบุว่า ญี่ปุ่นให้การสนับสนุนวงเงิน **500 ล้านเยน** หรือประมาณ **3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ** คิดเป็นเงินไทยราว **100 ล้านบาท** เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคงของกัมพูชา
ภายใต้โครงการดังกล่าว ญี่ปุ่นจะสนับสนุน **อุปกรณ์สื่อสาร** ให้แก่กองทัพบกกัมพูชา และ **เรือลาดตระเวน** ให้แก่กองทัพเรือกัมพูชา เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง
ด้าน **นายอุเอโนะ อัตสึชิ** เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกัมพูชา กล่าวว่า โครงการนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านความมั่นคงและศักยภาพในการป้องปรามของกัมพูชา พร้อมทั้งมีส่วนสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพของประชาคมระหว่างประเทศ
ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นและกัมพูชา ท่ามกลางสถานการณ์ด้านความมั่นคงในภูมิภาคที่ยังคงได้รับการจับตาอย่างใกล้ชิด
**ที่มา : เพจ World Forum ข่าวสารต่างประเทศ**
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