สน.สส.สก.สข. รีบดูด่วน ชาวบ้านลาดพร้าว 87 ระส่ำ ชายถือมีดเดินกลางถนน หวั่นผู้สัญจรถูกทำร้าย

ชาวบ้านในพื้นที่ **ลาดพร้าว 87 แยก 9** เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าตรวจสอบ หลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ซึ่งขอสงวนนามและใช้ชื่อสมมุติว่า **"คุณเอ"** โพสต์ข้อความระบุว่า มีชายรายหนึ่งเดินถือมีดไปตามถนนในชุมชน พร้อมมีพฤติกรรมหาเรื่องผู้คน พูดจาข่มขู่ และอ้างว่าจะทำร้ายหรือฆ่าผู้อื่น จนสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านในละแวกดังกล่าว
ผู้โพสต์ระบุว่า เคยมีผู้แจ้งตำรวจแล้ว แต่ได้รับคำชี้แจงว่า ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากยังไม่มีเหตุทำร้ายร่างกายเกิดขึ้น ทำให้ชาวบ้านเกิดความกังวลว่า หากปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินต่อไป อาจเกิดเหตุรุนแรงขึ้นได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีเด็กและประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ ผู้โพสต์ยังตั้งคำถามถึงมาตรการป้องกันเหตุของภาครัฐ พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและป้องกันเหตุล่วงหน้า ก่อนที่จะเกิดความสูญเสีย พร้อมฝากข้อความถึง **สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) สมาชิกสภาเขต (ส.ข.) และสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่** ให้เร่งเข้าดูแลปัญหาดังกล่าว
ผู้โพสต์ยังอ้างถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เคยมีเด็กและผู้หญิงถูกทำร้ายภายในชุมชน พร้อมระบุว่าไม่ต้องการให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีกครั้ง จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเร็ว
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวเป็นการเปิดเผยจากโพสต์ของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ขอสงวนนาม ขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงจากสถานีตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อกรณีดังกล่าว
**ที่มา : โพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก (นามสมมุติ "คุณเอ")**
#NEWS1 รายงาน