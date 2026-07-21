หมียุทธิยง เปิดแชต อ้างคนในกรมอุทยานเคยเรียก 1 ล้าน เจ้าของรีสอร์ตเพื่อพ้นจากการถูกทุบ

**หมียุทธิยง ลิ้มเลิศวาที** ผู้สื่อข่าวอาวุโส สำนักข่าว NEWS1 เผยแพร่ภาพแชตข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมเปิดเผยข้อมูลที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โดยระบุว่ามีบุคคลในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เคยเรียกรับเงินจำนวน **1 ล้านบาท** จากเจ้าของรีสอร์ต เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ในภาพแชตที่นำมาเผยแพร่ มีข้อความระบุว่า
> "ตอน...จะทุบคืนนั้น คุณสมชายเล่าให้ฟังว่าต่อรองกัน 1 ล้าน"
และอีกข้อความระบุว่า
> "แกไม่ให้ก็เลยทุบ"
นอกจากนี้ หมียุทธิยงยังเล่าประกอบว่า รีสอร์ตดังกล่าวก่อสร้างขึ้นโดยที่หน่วยงานภาครัฐรับรู้มาตั้งแต่ต้น รวมถึงอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติในขณะนั้นก็รับทราบการดำเนินการดังกล่าว แต่เมื่อเวลาผ่านไป กลับมีการกำหนดแนวเขตพื้นที่ใหม่ จนทำให้พิกัดของรีสอร์ตถูกระบุว่าอยู่ในเขตป่า และกลายเป็นเหตุให้มีคำสั่งรื้อถอนในเวลาต่อมา
ผู้สื่อข่าวอาวุโส NEWS1 อ้างอีกว่า ก่อนมีการรื้อถอน ได้มีการเรียกรับเงินจำนวน **1 ล้านบาท** เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินการทุบรีสอร์ต แต่เจ้าของกิจการไม่มีเงินเพียงพอที่จะจ่าย จึงต้องยอมให้รีสอร์ตถูกรื้อถอนทั้งหมด
หมียุทธิยงระบุด้วยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เจ้าของรีสอร์ตได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากได้ทุ่มเงินเก็บและทรัพย์สินแทบทั้งชีวิตไปกับการก่อสร้างรีสอร์ตแห่งนี้ จนปัจจุบันแทบสิ้นเนื้อประดาตัว
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวเป็นข้อกล่าวอ้างที่หมียุทธิยง ลิ้มเลิศวาที เปิดเผยผ่านโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่ถูกกล่าวถึง และจนถึงขณะนี้ **กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช** ยังไม่มีคำชี้แจงต่อประเด็นดังกล่าว
**ที่มา : โพสต์ของ หมียุทธิยง ลิ้มเลิศวาที ผู้สื่อข่าวอาวุโส สำนักข่าว NEWS1**
#NEWS1 รายงาน