เปิดเรื่องราว "ลุงโชค" ชายผู้ใช้ทั้งชีวิตฟื้นฟูผืนป่าทับลาน

ชื่อของ "ลุงโชค" กำลังได้รับความสนใจอีกครั้ง หลัง หมียุทธิยง ลิ้มเลิศวาที ผู้สื่อข่าวอาวุโส สำนักข่าว NEWS1 เผยแพร่บทความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถ่ายทอดเรื่องราวของชายผู้ได้รับการยกย่องจากคนในพื้นที่ว่าเป็นหนึ่งในผู้มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูผืนป่าทับลาน และปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับชุมชนมาอย่างยาวนาน
ตามเนื้อหาในโพสต์ ระบุว่า "ลุงโชค" เป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเป็นนักพัฒนาชุมชนที่ทำงานร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ทับลาน เพื่อฟื้นฟูผืนป่าที่เคยได้รับผลกระทบจากการให้สัมปทานตัดไม้ในอดีต โดยมีเป้าหมายสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนป่า และส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ผู้โพสต์ระบุว่า การฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมแรงร่วมใจของประชาชน เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี พร้อมอ้างว่า ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ชุมชนในพื้นที่สามารถสร้างทั้งผืนป่าที่กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่กับการสร้างอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน
อย่างไรก็ตาม โพสต์ดังกล่าวยังตั้งคำถามถึงการบังคับใช้กฎหมายอุทยานแห่งชาติ โดยแสดงความเห็นว่า ผู้ที่เคยมีบทบาทในการฟื้นฟูป่าและสร้างชุมชนอย่างสุจริต ไม่ควรได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายในลักษณะเดียวกับผู้บุกรุกป่ารายใหม่ พร้อมเรียกร้องให้มีการพิจารณาข้อเท็จจริงของแต่ละพื้นที่อย่างรอบด้าน
ประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสถกเถียงเรื่องการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งยังมีทั้งมุมมองด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการคุ้มครองสิทธิของชุมชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่มาเป็นเวลานาน โดยยังเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายติดตามอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ ข้อความที่เผยแพร่โดยผู้สื่อข่าวอาวุโส NEWS1 เป็นการแสดงความคิดเห็นและถ่ายทอดมุมมองต่อประเด็นดังกล่าว ส่วนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน การครอบครองพื้นที่ และการบังคับใช้กฎหมาย ยังอยู่ในอำนาจของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาตามกฎหมาย
ที่มา : โพสต์ของ หมียุทธิยง ลิ้มเลิศวาที ผู้สื่อข่าวอาวุโส สำนักข่าว NEWS1
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